人中之龍維新極攻略 早期快速刷錢方法 半小時怒賺30萬元｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》將於2月22日推出，而如果是預購了數位豪華版的玩家在撰文時已可開始遊玩，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供早期極速刷錢方法，半小時輕鬆刷30萬元（30兩）。



衣食住行樣樣要用錢 好在快速刷錢有方法

《人中之龍維新！極》中要用錢的地方相當多，購買回復道具（食物和酒等）及各種素材、製作和升級武器都需要用到不少錢。雖然在街邊的遭遇戰擊敗敵人可獲得金錢和素材，不過基本都是杯水車薪；幸好遊戲有簡單快速刷錢方法，半小時賺30萬無難度，輕鬆達到財富自由。方法就是利用S/L大法（save load）在賭場刷錢，一開始什麼都沒有時需要少許前置準備，到上軌道後就無難度輕鬆刷錢。

寫作賭場，讀作提款機

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按圖放大《人中之龍維新！極》快速刷錢方法：



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《人中之龍維新！極》快速刷錢方法：



1. 首先玩家需要前往「賭場」，在第三章開始即可進入。2. 進入賭場後需要先兌「木牌」（即籌碼），換300~500個即可。如果身上已經有10兩的話建議直接換1000木牌。



2. 然後在設定中將難度調成「初級」後保存進度；存檔後就開始玩德州撲克，不夠1000木牌的人先由低賠率玩起



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3. 開始用S/L大法屈錢，可以無腦地不停加注（Raise）輸了讀檔嬴了存檔，不過記者經驗是認真玩會比較快。基本原則就是手牌不好時直接棄牌，到手上有一對或高卡（JQK）時才下注



4. 有一對在手的時候無腦加注便可，初級電腦很喜歡往死裡加，只要拼嬴一次就能嬴到大量籌碼；當然就算一開始手上有一對還是有機會輸掉，這時只好讀檔了。當一開始手上有兩張同花時，也可以試試check或跟注，看看能不能拼到同花。



5. 湊到1000木牌之後就可以開始玩高賠率，這時才是開始真正快速賺錢；玩法和低賠率時一樣，都是初始手牌弱時直接fold、有牌型時往死裡加注raise。



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6. 在高賠率桌一把往往可以嬴到3000~5000多木牌；當然也會有輸了要讀檔的時間，但除非運氣太差，否則認真玩的話半小時賺萬多兩萬木牌並不困難。



7. 賺夠木牌之後在賭場內兌換道具「白金盤」（1500點一個），然後拿去當鋪賣掉，1個可以賣3兩7500文（37500元）。以每半小時賺到12000木牌換8個白金盤計就剛好是30萬元了



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