人中之龍維新極攻略 最強手槍「黃金槍」早期快速入手方法 齊用葦名劍法｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》將於2月22日推出，而如果是預購了數位豪華版的玩家在撰文時已可開始遊玩，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲中最強手槍「黃金槍」入手方法，齊用葦名劍法射爆敵人。



超強火力手槍 葦名劍法果然是無敵的

當玩家在早中期未齊裝齊技時可能會發現手槍的輸出能力較低，而且閃避又不靈活同時又難以打斷敵人的敵人，雖然有射程但往往不如劍以至空手好用。主要原因是手槍在未強化之前的攻擊力都偏低，而要強化手槍又需要打怪、解任或是去打競技場換取素材才較易強化，除非勤力解支線和自由活動否則手槍的火力很容易跟不上主線進度。不過原來在遊戲中有一枝最強手槍「黃金槍」，取得後不需要強化就已有極高火力，而且在遊戲很早期就能入手，取得之後就可以大殺四方了。

對街邊的雜兵幾槍就能打倒一隻，比用劍砍快得多

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按圖放大《人中之龍維新！極》最強手槍「黃金槍」入手方法：



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《人中之龍維新！極》最強手槍「黃金槍」入手方法：



1. 黃金槍是賭場可交換的裝備之一，需要10萬木牌來交換；用錢來交換點數的話，1兩才100點，10萬點也就是1000兩，完全不實際，還是要靠在賭場嬴取點數。



2. 之前有另文寫過德州撲克（快速賺錢）的攻略，在高賠率桌腳踏實地慢慢賺夠10萬也是一個方法，不過可能會需要3個小時甚至更長才能賺夠10萬



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3. 如果不怕悶的話，玩單雙可以更快賺到點數，運氣好一點可以1小時就賺到10萬點。首先你需要12000~15000左右的本金，建議還是去德州撲克那邊賺比較穩妥。然後將遊戲難度調成初級並存檔就可開始發達大計。



4. 方法就是去玩最高倍率的單雙，再利用單挑系統將獎金倍大；輸了就讀檔。單雙的賠率玩法需要逐步開啟（詳細可見圖輯），記者由第一次玩單雙到開到全部開放大概花了30分鐘。



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5. 策略就是每次都賭最高賠率的賭點差18倍、下注1000點，賭到嬴為止；嬴了18000之後和荷官單挑，嬴一次變成36000。個人會建議到這裡就收手存檔，因為單挑第二次真的很易輸，看著快要到手的36000又輸出去很不過癮。



6. 如果賭10次左右都沒能嬴18倍（沒出1-6組合）就讀檔重來；以第10次才出1-6、嬴到一次單挑計，就是淨賺36000-10000 = 26000點，重覆這件事4次就能賺夠10萬點數。當然如果運氣好，下注兩三次就嬴了18倍，那就建議直接存檔穩袋15000點，總比輸掉單挑好。



7. 最終要花多久就是看運氣，有可能連續十多分鐘都不出一次1-6，會令人心很累，最重要是耐性和堅持。也可以選擇其他策略，例如先賭較易嬴的點差（例如6倍）、嬴了6000點後再拼單挑連嬴兩次變2萬4；不過感覺也不會較快，而且在S/L刷嬴6倍的期間見到擲出1-6（18倍）的話就會很不過癮。以開放最高賠率的賭點差起計算，記者賺到10萬點大概用了一小時多一點。



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