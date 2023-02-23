人中之龍維新極攻略 全天啟書入手方法&對應技能解鎖方法一覽｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》之《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲全天啟書入手方法及對應技能解鎖方法一覽。



取得天啟書學強力技能

天啟書可說是《人中之龍》系列的傳統之一，在遊戲中達成特定條之後即可取得天啟書；取得天啟書後再在戰鬥中使用特定招式、直到觸發天啟（畫面會顯示可按三角形發動極動作），便可觸發天啟解鎖新技能。不過在得到天啟之後仍然需要花費魂球，才算真正習得技能可在戰鬥中使用。天啟書解鎖的招式大都是熱血動作，雖然都相當強力，但是多數需要較多前置技能；而且熱血動作始終需要熱血值來使用，早期裝備、技能都不夠時熱血值回轉率不夠高，學了也未必能有太多發揮，中後期開始才更體現其價值。

天啟

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按圖放大《人中之龍維新！極》全天啟書入手方法&對應技能解鎖方法一覽：



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《人中之龍維新！極》全天啟書入手方法&對應技能解鎖方法一覽：



天啟書 閃：完成所有吟柳道場的修行後獲得。得到天啟書後戰鬥中反覆使用一刀之型「見風轉舵」（防禦中看準時機按三角形彈開敵人的攻擊），得到天啟後解鎖技能「踏步一閃」



天啟書 破：在支線任務「橘屋」期間獲得。得到天啟書後戰鬥中使用一刀之型反覆擊破敵人的防禦（可用圓形的破防攻擊），得到天啟後解鎖技能「碎末斬的精髓」。有關橘屋任務詳情可見另文攻略。



天啟書 亂：完成所有吟柳道場的修行後獲得。得到天啟書後戰鬥中以亂舞之型反覆使用「鳳凰陣」（圓形攻擊），得到天啟後解鎖技能「撃刃之舞」



天啟書 避：在機關屋（稻草人屋）完成修羅難度第10層後獲得。得到天啟書後戰鬥中以亂舞之型反覆成功迴避敵人攻擊，得到天啟後解鎖技能「残憂」



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天啟書 跑：完成所有短槍的修行（鵜入庵）後獲得。得到天啟書後在戰鬥不停使用「縱身連彈」（跑步中按正方形），得到天啟後解鎖技能「滑行的精髓」。



天啟書 風：在鵜入庵（短槍修練場）中用5個「熊的木雕」以物易以獲得。得到天啟書後在戰鬥不停使用「前方旋風擊」（向前閃避+正方形），得到天啟後解鎖技能「擊入的精髓」。



天啟書 投：完成所有古牧道場的修行。得到天啟書後戰鬥中以格鬥之型反覆成功使出「化勁」（看準敵方攻擊時機按L1），得到天啟後解鎖技能「後方擒拿摔擲的精髓」



天啟書 擊：在機關屋（稻草人屋）完成應用難度第10層後獲得，得到天啟書後戰鬥中以格鬥之型反覆成功使出「反擊戰吼」（看準敵方攻擊時機按L1，成功後身體發光時攻擊），得到天啟後解鎖技能「大撲打的精髓」



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