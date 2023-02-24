人中之龍維新極攻略 必拎隱藏裝備德頭巾入手方法 提升德獲得率｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》之《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲隱藏裝備德頭巾入手方法，可提升玩家的德獲得率。



德用量超多 提升獲得率好重要

在《人中之龍維新！極》中有「德」系統，透過遊玩遊戲到達各種里程碑，例如和NPC對話若干次、移動距離達到幾多公里等，就可得到一定數量的「德」（也就類似是成就系統）。德可以在來在神社交換各種福利，例如提升跑步的維持時間、擴大裝備容量等，也可以用來交換各種稀有素材。因此能提升「德」獲得量的話就能獲得更多福利，對遊玩進程以及解成就、收集等都大有幫助。

而在遊戲中有一件隱藏裝備「德頭巾」，效果是能夠提升玩家德獲得量的30%；取得方法亦不算困難，只要完成「橘屋」系列的支線任務即可。不過整個任務流程頗長，由頭開始解完大概需要一個半至兩個小時，以及任務最尾的Boss戰對於未到後期的玩家來說頗有難度，建議準備萬全才去打。

提升德獲得率，越早拎越賺

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按圖放大《人中之龍維新！極》德頭巾入手方法 橘屋支線任務攻略：



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《人中之龍維新！極》德頭巾入手方法 橘屋支線任務攻略：



在第二章之後進入骸街二樓，會觸發事件和戴天狗面具的男人戰鬥；然後阿松會邀請玩家前往「橘組」的根據地。「橘組」是骸街中的自治組織，會接受委託處理街上的危險份子，而實際出手的當然就是玩家，可理解為本作的懸賞任務。



每解完一次懸賞任務、領取報酬後需要等「一段時間」才可承接下一個委託；但所謂一段時間其實只要在樓下的居酒屋喝酒就可以再回去橘組接任。整個「橘組」系列懸賞任務共有16個，需要完成最後第16個任務才能獲得裝備「德頭巾」；當然之前的各個任務都會有報酬。任務流程如下（詳細位置可見圖輯）：



1: 戴著天狗面的男人，在梅小路町，對話後打爆他們即可



2. 淨僧天狗: 在骸街內入口附近和NPC對話，然後出骸街轉左和街角的戴天狗面NPC對話，再打爆敵人



3. 神秘忍者& 4.隨機殺人武士：神秘忍者在伏見南邊魚檔旁女NPC觸發，之後會需要追一個忍者，跑上去接近時按O捉住對方就過關；隨機殺人武士在寺田屋北面小巷，觸發敵人會有QTE，打嬴即可



5.青忍 & 6.隨機殺人武士：青忍在伏見北面神社旁邊的女NPC觸發，今次要捉10個，不難捉只是很煩；隨機殺人武士今次要打兩次，第一次在武器店和打鐵鋪之間的小巷，第二次在武器店南邊



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7. 護送阿久水：跟指示進行即可，最後會有一場戰鬥



8. 隨機殺人武士（刀劍一家）據點：會直接傳送你去據點，打嬴即可，打完可獲得天啟書 破。



9. 綠忍 & 10.淨僧天狗：綠忍在機關屋（稻草人屋）北面的橋旁邊女NPC觸發，今次要捉3個；淨僧天狗在打鐵鋪西邊的食肆，對話觸發戰鬥打嬴即可



11. 藤次郎：要去義忍據點，和伏見西北面的忍者對話即可，之後打嬴戰鬥



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12. 淨僧天狗 & 13.赤忍 & 14. 刀劍一家：淨僧天狗就在骸街地下食店旁邊；赤忍在伏見北面大門外女NPC觸發，今次只需捉1個；刀劍一家在洛內寺町通河邊路上



15. 淨僧天狗：完成上面14個委託後就要打淨僧天狗首領，地點是地圖最西北邊的神社



16. 神秘男子：打完天狗首領後就是最後一個任務，去洛外河邊（地圖東面）打神秘男子，就在鴨川前的傳點旁邊，打嬴就全部完成了



完成16個懸賞任之後就可得到德頭巾。另外是完成全部懸賞任務之後，回去寺田屋門口會收到信，然後可在屋內送貨員處得到特殊武器天龍作額外禮物。還有就是去屯所外面時，淨僧天狗、義忍和刀劍一家的首領會在門外等你，對話後即可將他們加入成為隊士



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