人中之龍維新極攻略 快速刷德方法 半個鐘刷6萬點輕鬆升滿神社｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》之《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲快速刷德方法，半個小時可刷出6萬點以上，輕鬆升滿神社的各種強化。



快速刷德方法 輕鬆升滿別邸及各種功能強化

「德」可說是《人中之龍維新！極》的一個遊玩成就系統，透過在遊戲到達各種里程碑如和NPC對話若干次、移動距離達到幾多公里等就可得到一定數量的「德」。德可以在來在神社交換各種福利，例如提升跑步的維持時間、擴大裝備容量、升級別邸的設施等，也可以用來交換各種稀有素材。因此能提升「德」獲得量的話就能獲得更多福利，對遊玩進程以及解成就、收集等都大有幫助。

神社中強化所費不菲，不少都需要1萬點以上德才能解鎖；幸好除了腳踏實地遊玩之外，遊戲中也有方法可以快刷「德」，半個小時可以刷到6萬點以上，刷幾轉之後在升完重要的升級就可令遊戲更輕鬆收集更有效率。

刷完德之後就可將所有升級升好升滿

在開始刷之前首先玩家會想要入手「德頭巾」，取得方法可見下面連結的另文攻略。然後玩家也需要大量的錢，取快的方法是去賽雞刷賭場點數，半小時可以賺到8萬點（200兩）以上，方法可見另文攻略；有了賭場點數和德頭巾之後就可以開始狂刷德了。

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按圖放大《人中之龍維新！極》快速刷德方法 半個鐘刷6萬點輕鬆升滿神社：



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《人中之龍維新！極》快速刷德方法：



1. 首先去取得「德頭巾」（非必要但有會更好），取得方法可見另文攻略；然後玩家需要大量的錢（賭場點數），最快的方法是賽雞，半小時可賺8萬點（200萬元），方法也是可見另文攻略。



2. 用身上已有的德去神社將「德獲得率提升」以及「增加道具數量」盡量升級，會令刷德過程更快（刷的期間也要盡快將德獲得率升滿才去繼續刷）



3. 準備就緒之後就可以去賽雞場開刷；要刷多少賭場點數（錢）視乎你需要多少德，這裡以45000點為例，不用20分鐘就能刷出來。



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4. 用45000點換30個白金盤；白金盤全部拿去當鋪賣掉，30個可得110兩。以德獲得率升滿計，賣30個白金盤可得1萬德。



5. 用這筆錢在當鋪購買「究極撒餌」，一個5000元，以升滿道具欄位計一次最多買40個（20兩）；買40個餌可得3600德。



6. 然後將究極撒餌再賣給當鋪，可賺回5兩，同時再獲得900德。這樣計算上就是15兩換3600+900=4500德。以剛才賣掉30個白金盤獲得的錢一共可以買賣魚餌7次，換言之總共收得4500x7 = 31500德，加上一開始賣白金盤的2萬，半小時不到就賺到5萬德了。



7. 刷好德之後就在神社開齊各種升級，但要升滿的話5萬德當然不夠，大概要30萬左右。



最後有一點可惜的是記者自己測試過之後，發現在當鋪中德頭巾是無法和神社中的「提升德獲得率 極限」疊加；不過至少在升滿「德獲得量提升」之前，德頭巾可以幫手累積德以更快取得強化。

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