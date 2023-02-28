歧路旅人2攻略 早期賺錢方法 輕鬆買裝提升戰力 Octopath Traveler II｜在全球大獲好評的HD-2D RPG遊戲《歧路旅人》（Octopath Traveler / 八方旅人）的續作《歧路旅人II》終於正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲早期賺錢方法，以便購買更好的裝備道具渡過開荒期。



1. 舞孃「討要」



利用舞孃（亞格尼雅）的晚間地圖指令「討要」，直接和NPC領取道具。每個NPC身上的每件道具都各有等級限制，需要亞格尼雅達到指定等級才可領取，早期而言能拿到大都是回復葡萄、精靈石等消耗品，雖然不是強度逆天但是相當實用，可以幫玩省下不少買道具的錢。另外是舞孃在加入隊伍時會附帶一個「充滿希望的錢包」，可以在商店以1萬元賣出，對早期經濟大有幫助。

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2. 學者搶奪 / 盜賊偷取道具



利用學者的夜間地圖指令「強奪」或是盜賊的「偷竊」來在NPC身上搶得較高階的道具；當然搶奪和偷竊的成功率也是和等級掛鉤，等級和要求相差太遠時偷竊成功的機率可能只得10%甚至是0%。不過相對地只要不是0%，就可以用Save / Load大法強行洗出來；只是個人建議如果機率太低（30%以下）的話還是不要花時間一直讀檔了，直接去練級推進度還比較實在。

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3. 獵人「加工」魔物出售



這個是最正經的賺錢方法也是個人最建議的早期賺錢法，就是利用獵人的地圖指令「加工」將捕捉回來的魔獸變成可出售的道具。即使是低級魔物（2~3階）加工而成的道具也可以賣到數百元；如果能捉到貓特琳（キャットリン）等稀有魔物，更可以一次加工成總值數萬元的道具。捕捉魔物的成功率可透過將其打至Break、削減其HP以及高Boost的「捕獲」來提高；實際過程需要較多操作，但到掌握了流程之後其實就很簡單，一場戰鬥中捉1~2隻怪並不困難，捉到兩隻就是直接多賺上千元，是相當不錯的收入。

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4. 「百思不解之舞」刷錢法



在舞孃學到技能「百思不解之舞」之後，在低等級的地區利用其有機會出現的「獲得10000元」或「召喚稀有魔物」的效果來刷錢。這兩個效果只會在Boost Lv Max之下才有機會出現，推薦配合商人的技能「BP傳遞」來在第一回合使出Boost Max的摩柯不思議。好處是無本生利，壞處是成功率低，始終百思不解之舞的效果是隨機發動，運氣不好時可以十多二十次都不出錢/稀有怪，建議是無聊時玩玩好了，不要過度指望真靠它來賺錢。

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