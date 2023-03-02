涉谷Pokemon Center遊東京必去 自製小精靈T-shirt + 7大打卡位｜疫情逐漸過去，各地亦已開始放寬旅行限制，最愛日本的港人們相信都已磨拳刷掌準備「返家鄉」去日本大玩特玩。如果你是Pokemon寵物小精靈 / 精靈寶可夢或任天堂fans，下次去東京時就一定要去涉谷Parco的Pokemon Center和任天堂官店一遊，唔止有大量精品買仲有勁多打卡位！



Pokemon Center + 任天堂官店 7大必影打卡位

在東京有不止一間Pokemon Center，不過就以涉谷Parco分店的「Pokemon Center Shibuya」規模較大，而且交通也方便，JR涉谷站徒步5分鐘即達。店內齊集各代Pokemon的周邊精品，由最初的比卡超、小火龍等到最新《Pokemon 朱/紫》的新葉喵都有份，款式也多元化有毛公仔、T-shirt、鎖匙扣、貼紙、文具、咕𠱸以至外套和背囊等應有盡有。而除了掃周邊之外更重要是店內的幾個打卡位，Pokemon fans絕不能錯過。

入場就有超夢夢情景模型打卡。

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必影打卡位1：Pokemon Design Lab展示牆



Pokemon Design Lab是Pokemon Center中自己設計T-shirt圖案的服務，店內陳列一個氣派的展示牆，打卡必影。

店內陳列一個氣派的展示牆，打卡必影。

當然大家也可以在店內直接購買Pokemon Design Lab的T-shirt，店內有幾部觸控機台，用機台設計好自己的T-shirt之後呼喚店員來幫忙及付款，即可現場製印T-shirt，30~60分鐘內就可領取。

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必影打卡位2：比卡超換衫相機



店內一個相當有趣的設施，只要先站在指定位置，等待鏡頭掃瞄玩家的全身，然後就會跟據玩家所穿的服裝生成相應的外觀讓比卡超穿上，十分cutie。這個設施完全免費可隨便玩，不過人多的時候可能要排一排隊。

必影打卡位3：Pokemon公仔牆



店鋪外牆擺放了比卡超以及最新正傳遊戲御三家的公仔，如果是幾個人同遊的話是十分合適的打卡位。

店鋪外牆擺放了比卡超以及最新正傳遊戲御三家的公仔，如果是幾個人同遊的話是十分合適的打卡位。

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必影打卡位4：超高檔水晶玻璃手機殼 / 套



奧地利施華洛世奇和Pokemon合作推出的高檔水晶玻璃手機殼和手機套，售價都在30000日圓以上，不過就算真愛fans買了也大概捨不得用（怕刮花）...還是打卡「影咗當買咗」吧。

按圖放大更多Pokemon Center Shibuya內部照片：



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Nintendo TOKYO任天堂官方旗艦店 一樣多嘢睇多嘢買

同層除了Pokemon Center之外還有任天堂Nintendo的官方商店，店鋪面積相當大，陳列了包括Mario、薩爾達傳說、Splatoon、星之卡比、動物之森等多款任天堂旗下人氣IP的周邊，如果沒有什麼特別心水，可以買任天堂官店的T-shirt，有寫分店名稱說明你曾到此一遊。

Nintendo TOKYO

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必影打卡位5：Mario、薩爾達大型公仔



必影打卡位6：超大屏幕Switch試玩



這個試玩其實主要是服務小朋友，不過一般來說有專門設好的台座、用這麼大的屏幕玩Switch的機會也不多，用來打卡也很適合。

用這麼大的屏幕玩Switch的機會也不多，用來打卡也很適合。

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必影打卡位7：任天堂明星巡禮



在店鋪的玻璃外牆貼有正在巡遊一般的任天堂系列明星角色，包括林克、薩爾達、Mario及動物之森系列的一眾角色等，可以逐格影。

按圖放大更多Nintendo TOKYO任天堂官方旗艦店內部照片：



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Pokemon Center Shibuya、Nintendo TOKYO

地址：東京涉谷Parco 6樓

交通：JR涉谷站徒步5分鐘

