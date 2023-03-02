迪希雅強不強值不值得抽 原神3.5攻略 迪希雅聖遺物武器組隊分析｜《原神》剛剛更新3.5版本，推出全新5星角色「迪希雅」，以下《香港01》科技玩物頻道就提供全方位迪希雅介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹。



角色簡介



迪希雅是火屬性大劍角色，自3.0起在主線劇情（魔神任務）中就十分活躍戲份很多；而且黑皮貓耳大姐姐的造型，加上爽朗的性格及福原綾香性感成熟的聲線，令到迪希雅在玩家群之間也有著不俗的人氣，是以玩家們事前都很期待迪希雅進入蛋池。

迪希雅

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迪希雅的特色是能夠設施在敵人受到傷害時發動追的領域，亦擁有在後台為場上角色分攤傷害及提升抗打斷能力，整體較為傾向支援角色（當然也不是不能打輸出）。另外其雖然使用大劍，但是作戰風格和招式都是使用拳頭和體術居多，而且又是火屬性，因此自其角色PV公開以來就一直有人製作迪希雅和《炎拳》的梗圖。

注意一點是迪希雅將於會3.6版本中加入「奔行世間」（即所謂普池），換言之在3.6版本起，抽取普池以及任意限定角色池時，都有機會可以抽到迪希雅，不像其他限池角色一樣必需要等到其蛋池復刻才有機會抽到。

迪希雅強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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若純以強度論，迪希雅在5星角色之中不算是非常突出，角色也有一些較明顯的缺點，如普攻倍率不高、E技（在無相關命座情況下）覆蓋率低、大技動作長但是不計普攻動作無法連動行秋、夜蘭的大絕等，加上本身角色設計並非以輸出為主，令到一些很期待以迪希雅作為主C的玩家較為失望。

不過另一方面，迪希雅是目前原神中非常稀少的「後台火」角色，即使處於後台仍然能提供火元素來打反應，同時又能為隊友分攤傷害以及提升抗打斷率，不論作支援還是打反應都有表現。你可能會說迪希雅的分攤不如鍾離上個盾更「硬淨」，那也是事實，但另一方面鍾離並不能提供火元素：迪希雅的價值是一物兩用，能保護脆弱的角色同時自身也能提供反應所需的元素量、令組隊更多元化，在以元素反應和精通為主的隊伍中有不錯的發揮。

最後講到底還是那一句，原神是一個對強度要求很低的遊戲，玩原神唯一真心建議就是有愛就抽下去，沒愛就存石留下個角色。

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命座相關



迪希雅的命座提升頗為明顯；主要是1命提升Q、E傷害，2命延長E技時間接近可以無縫循環，6命則可以再提高Q技的傷害。不過原神的設計是5星角色0命已有足夠戰力，命座無非是錦上添花或是令循環更流暢而非必需品；尤其是如果只打算用迪希雅來作輔助或是後台火打反應、沒有非要拿迪希雅當最強主C不可的話，那就更不需要命座了。

迪希雅命座效果

而最重要就是反正3.6版本起普池和限池（歪了的時候）都有機會抽到迪希雅；個人建議除非你預算足充或是很有愛，否則只需要抽0命即可，命座可以等將來普池或限池歪出來（像記者自己的刻晴已經4命了）。

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專武相關



迪希雅的專武「葦海信標」副屬44.2%爆擊率是相當強力，只是其武器效果目前基本上只有迪希雅一人用得到，在專武來說也算是相當專的一把；其他角色使用時通常只能用到元素戰技命中後攻擊力+20%的效果。當然大部份情況也會比4星武器強，只是提升未必很多。

至於同池另一把武器「赤沙之杖」（玩家間常暱稱為「船槳」）則是同期另一pickup角色「塞諾」的專武，不過說是專武其實是很泛用的優秀武器，基本上只要是會用精通的長槍角色都能用，例如香菱、胡桃甚至羅莎莉亞（融化流）都可以使用。

葦海信標 & 赤沙之杖

如果你已經有迪希雅，但是本身並沒有任何5星長槍、同時長槍角色又在等待武器，例如有胡桃但是沒護摩/高精閘裡滅辰，又或香菱還在用西風等；那麼在預算充足的情況下可以考慮小小投資一下武器池，抽一個小補底看看會出什麼，畢竟專武和船槳其中一把也算是不錯；但如果要去到定軌的話，個人也不太建議。（除非你真的很有愛，一定要將葦海信標交到迪希雅手上...）

不過還是那句，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。迪希雅的四星武器可以選擇西風大劍、祭禮大劍、鐘劍、銜珠海皇等。

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聖遺物選擇及詞條



視乎配隊和流派會使用不同的聖遺物，如果打大絕流可以選擇絕緣套（絕緣之旗印），以反應為主的隊伍可選魔女套（熾烈的炎之魔女）或飾金套（飾金之夢）；純支援型的話則可以考慮用千岩套（千岩牢固）或教官套來提供精通。不過一般而言在之後的版本中可能會有「售後服務」推出適合更迪希雅使用的聖遺物，現時點可以不用在迪希雅的聖遺上投資太多、湊合用用即可。

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組隊心得



迪希雅組隊頗為靈活，只要是需要火元素的隊伍都可以用她；也可以將其當成「下位火鍾離」，將鍾離放在更需要盾牌的隊伍中。

現時流行的隊伍有幾種，首先有迪希雅 + 莫娜 + 萬葉 + 班尼特的大絕流隊伍，班尼特加攻、萬葉減抗及加元素傷害，莫娜大絕再堆傷害加成最後迪希雅大絕打一波。傷害其實不俗，只是迪希雅大絕CD較長，每打完一波都要等CD。

另外也有迪希雅+班尼特+甘雨+擴火（萬葉或草神等）的組合打融化甘雨；在這隊伍中迪希雅一人就能提供後台火及抗打斷（以保證甘雨的輸出）兩個功能，不過缺點是E的冷卻時間較長，需要相應調整輸出手法來確保循環，或是使用祭禮大劍來重置冷卻。

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然後還有純火（三火）或燃燒的玩法；三火隊核心是迪希雅、班尼特（滿命）、香菱加萬葉（或砂糖），燃燒的話就將香菱換成草神或其他草屬角色。

最後還是迪希雅也可以用來取代一些三保一隊伍中鐘離或班尼特的位置，例如現時流行的胡行夜鍾，可以改成胡行夜迪；有雙火共鳴之餘又可提供一定的範圍傷害。也可以放進流浪者或魈的隊伍中提供抗打斷及火元素。

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