臥龍蒼天隕落 攻略（Wo Long: Fallen Dynasty） PC版效能表現 重新分配角色點數｜今年2、3月接連有多款大作推出，繼早前的《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》、《歧路旅人2》之後，現在又有《臥龍：蒼天隕落》推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲玩前必知5件事以便玩家入坑。



1. Game Pass有唔使另外買



《臥龍：蒼天隕落》有PC、Steam、PS4、PS5、Xbox One及Xbox Series版，值得一提是遊戲包括於XBox Game Pass之內，而且是遊戲首發即日登陸，換言之Game Pass會員可馬上暢玩本作不需任何額外費用。

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2. PC版優化問題 揀PS5版都有理由



遊戲目前在Steam版的評價為「大多負評」，在Game Pass內的評價亦只得1.9星；但負評倒不是因為遊戲不好玩，而是指遊戲的PC版本優化相當差、同時鍵鼠的操作也極不友好，尤其是視角方面，有許多玩家留言指出遊戲以滑鼠來操作視角時體驗極差。

關於這兩個問題，玩Game Pass版的記者體驗是：由於記者是用Dual Shock 4手掣玩，而遊戲以手掣操作時不論輸入還是視角調整都十分流暢、沒有遇上任何困難；個人也覺得類魂系遊戲始終都是用手掣玩比較舒服，除非你是無論如何都不肯用手掣、一定要鍵鼠的玩家，否則視角和操作問題沒有需要擔心。

只是另一個負評位「效能/優化問題」記者則是確實感受到了：記者的電腦配置為i5-12400、3070Ti、32GB Ram，將臥龍設定為最高畫質、120FPS但解像度僅為1080p之下，竟然CPU、GPU兩者使用率都衝到100%，將FPS降回60之後使用率才降回七成左右。

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PC版效能真的相當一般

而在此設定之下，雖然遊戲大部份時候都算流暢，但仍然時不時都會有跌Frame情況；更惱人的是有時（通常和敵人交戰時）會完全定住半秒、然後又突然回復正常，動作遊戲需要看破對方攻擊，這弱點可是相當致命。

因此雖然遊戲可用Game Pass玩不用另外買，但是以效能表現而言則遠遜於PS5版本；據網上其他玩家回報遊戲的PS5版能以極順滑的60FPS運行，因此就算有Game Pass版，PS5被也仍然在考慮之列。

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3. 捏人系統超詳細 可整超豐滿上圍



《臥龍：蒼天隕落》有非常仔細的捏人系統，單是臉部已經有過百個選項可以讓玩家調整；另外是有玩家反映女角色的上圍調整範圍很大，可以做出擁有豐滿上圍的女角色，而且在遊戲中還會有相應的物理效果（也就是很會搖），有興趣的玩家不妨也試試看。下圖就是女角上圍大小負20和正20的比較。

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4. 有沒有點數分配系統、可否重新配點



作為類魂遊戲《臥龍：蒼天隕落》也有等級和點數分配系統，玩家每次升級時可獲1點數，能分配在金、木、水、火、土五個屬性的其中一個。好消息是遊戲有重新配點系統，而且不需要花費金錢或道具，可以無限重點；只是需要到遊戲較後期在指定地點才能重新分配。同樣角色的外觀（捏人捏臉）也是重新進行。

不過反正知道可以任意重點之下，早期也就不用太在意點數分配，一夠經驗（真氣）就馬上升級吧。

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5. 臥龍：蒼天隕落難唔難玩？



記者感覺遊戲相當難玩，遊戲第一關第一隻Boss「人公將軍 張梁」記者就死了二三十次才過；不過相對地也因此練習了不少化解的timing，對之後的進程大有幫助。只是想當然的整個遊戲都有大量強Boss、強敵和難以破解的配置，可能到通關玩家會死數百甚至過千次；如果是精神韌性較低、容易感到挫節的玩家，就請先有個心理準備，或是索性不要玩了。

真係要講返句「唔係咁易架」...

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