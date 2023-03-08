臥龍：蒼天隕落攻略｜最強武器推薦 10大必知重要心得&小技巧
臥龍：蒼天隕落攻略 5個必知心得 化解、背刺技巧 必學奇術推薦｜今年2、3月接連有多款大作推出，繼早前的《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》、《歧路旅人2》之後，現在又有《臥龍：蒼天隕落》推出，以下為《香港01》科技玩物旗道遊戲攻略，提供遊戲最強武器推薦及10大必知重要心得及小技巧。
1. 必拎白虎套裝
這個是遊戲早期購入特典，可以獲得一套4星的白虎防具。其實以能力而言不算特別出眾，但重點是自帶專用效果「追隨」，效果是能夠免費強化至玩家已擁有裝備的最高強化級別；即是例如玩家已擁有一把+5的武器，那麼整套白虎套裝都可以免費強化到+5（當然不會自動強化，需要在鐵匠處升級）。臥龍是個魂系+刷裝遊戲，裝備掉落數量很多；但始終一周目而言裝備基本上都是過渡用很快就會淘汰，不想煩的話一周目白虎套裝用到底就可以了，又可節省素材。注意這套裝備即使是Game Pass版也能夠領取。
2. 裝備可以洗詞條
當玩家到達天柱山之後就可使用鐵匠，鐵匠有一個頗重要的功能是「鑲嵌」，能夠消費「寶珠碎片」來自選裝備的附加效果（詞條）；而寶珠碎片則可通過分解裝備獲得。早中期而言比起自己刷裝，建議直接去鐵匠處換詞條會更快更省事；如果尚未決定玩什麼流派，可以全換成通用的能力如真氣獲得量、幸運、敵人的異常狀態累積等。
👉臥龍蒼天隕落攻略｜玩前必知5件事PC版效能表現 重新分配角色點數
3. 支線要主動打
遊戲的主線會自動一關接一關讓你打下去，但是不會主動提醒你關卡等級；如果一直跟著主線跑，很容易underlevel連頭兩波雜兵都打不過。最好是不時在牙旗的「行軍」處看看有沒有新的支線關卡（副戰場）開放，打一打以提升等級。另外一些支線關會有珍貴道具，包括龍脈晶石和龍脈精華，分夠能提升龍癒之壺的使用次用和回復量（即《黑暗靈魂》中的元素碎片和不死人遺骨），建議每打通一個章節之後都先回頭將支線全都打完再繼續主線。
4. 察覺敵人
本作有不少「陰間」敵人配置，例如在轉角處擺個會一見到玩家就出殺招的敵人，又或是從天而降的殺手等；相當建議配一個有「察覺敵人」的裝備（可以在鐵匠處用鑲嵌來洗），便能在小地圖上看到附近敵人的位置不怕被偷襲了。
👉PS Plus Collection 20款免費遊戲5月起停送｜PS5機主把握機會
5. 尋找旌旗方法
《臥龍：蒼天隕落》中不少旌旗都放置於相當「陰間」的地方，正常跑圖的話很容易錯過；這時可利用有「察覺旌旗」效果的裝備，就能在小地圖顯示附迎的牙旗及旌旗位置。如果刷不到有發現察覺旌旗的裝備，則可召喚曹操作援軍，他自帶發現旌旗技能；只是在不能召喚曹操的關卡中就沒辦法了。
6. 善用五石散
五石散的效果是下次死亡時士氣等級不會下降（死亡後效果消失）；有時玩家打關比較順暢，可能在王房前士氣會去到22甚至25，但就算士氣高時初見Boss也是很容易死亡，這時五石散就非常好用了，可以讓玩家保持士氣等級來挑Boss。五石散可以在牙旗處購買，3萬元一個早期而言很貴；但到中期（大概5章左右）玩家賣出裝備 / 分解裝備再售賣寶珠碎片就能有大量金錢，不用特意節省。
👉PS5 DualSense Edge 官方「Pro掣」上手玩後感：一分錢一分貨
7. 仙羽鶴
仙羽鶴等如《黑暗靈魂》中的「返回骨片」，使用後可回到上一支牙旗（當然敵人也會重生）；在不少場合都有妙用，例如快死的時候馬上用來回家以免損失真氣，或是在地圖回收完牙旗/旌旗之後傳送回去不用再跑一次。仙羽鶴可以在鐵匠處購買，800元一個非常便宜，推薦多帶一些在身上。
8. 武將好感
遊戲中可召喚多位不同三國武將作援軍闖關殺敵，而主角和每位武將都有「結義等級」（好感度），將結義等級升滿之後就可獲得該武將的等色裝備一套作回禮，Cosplay時非常有用。至於快刷好感度方法可參看另文攻略：
👉臥龍：蒼天隕落攻略｜快刷好感度（結義等級）方法 5分鐘刷滿拎裝
9. 如何使用倉庫
相信不少玩家都會發現遊戲會自動將超過攜帶上限的道具收進倉庫，但是卻不知道怎樣才能開啟倉庫；原來倉庫是在天柱山的鐵匠處，在鐵匠處選強化、鑲嵌或改裝後再按正方形，即可開啟倉庫畫面，將倉庫中的道具和裝備等拿回身上（移至物資）。
👉人中之龍維新極攻略｜快速刷德方法 半個鐘刷6萬點輕鬆升滿神社
10. 最強武器推薦
《臥龍：蒼天隕落》中一共有十六種武器，而每種武器還有再分不同款式；當然每種武器都有足以打通所有內容的強度，不過目前而言玩家間公認的強勢武器為雙劍（雙刀和雙戟也不錯）：雙劍強勢在於速度快硬直短、壓制力強，對沒有霸體的敵人可以連續攻擊，對有霸體的敵人也因為硬直短，更容易邊輸出邊化解。
另外雙劍hit數多，上附魔後能打出大量屬性傷害；同時因為雙劍的加成主要來自水屬，而角色的水屬提高之後又會提高隱蔽值，令敵人較難發現自己更易背刺，推關過程會輕鬆很多。總之想輕鬆玩的話選雙劍就沒錯，至於雙劍用哪一把沒太大差距，推薦有「旋風掃葉」絕技便可。
👉歧路旅人II攻略｜副職業（戰鬥職業）開啟方法 全公會位置一覽
雙劍以外「古錠刀」也是推薦之選，除了普攻和氣勢攻擊的動作都流暢好用之外，更重要是專用絕技「雷霆萬鈞」非常強勁，能累積大量氣勢傷害的同時，可將敵人推開以突破包圍，在各個場合都非常好用。而且古錠刀在早中期就能入手，可以在第四章的支線「虎父有虎子」中取得。
最後私心推薦「方天畫戟」，雖然有普攻起手慢的缺點，但是氣勢攻擊的突刺非常強力，而且重點是攻擊加成優秀，同時有著火和水兩者的高加成，完美配合現時強力的奇術流派「漫天冰雨術」，相當推薦。