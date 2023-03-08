臥龍：蒼天隕落攻略 5個必知心得 化解、背刺技巧 必學奇術推薦｜今年2、3月接連有多款大作推出，繼早前的《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》、《歧路旅人2》之後，現在又有《臥龍：蒼天隕落》推出，以下為《香港01》科技玩物旗道遊戲攻略，提供遊戲最強武器推薦及10大必知重要心得及小技巧。



1. 必拎白虎套裝



這個是遊戲早期購入特典，可以獲得一套4星的白虎防具。其實以能力而言不算特別出眾，但重點是自帶專用效果「追隨」，效果是能夠免費強化至玩家已擁有裝備的最高強化級別；即是例如玩家已擁有一把+5的武器，那麼整套白虎套裝都可以免費強化到+5（當然不會自動強化，需要在鐵匠處升級）。臥龍是個魂系+刷裝遊戲，裝備掉落數量很多；但始終一周目而言裝備基本上都是過渡用很快就會淘汰，不想煩的話一周目白虎套裝用到底就可以了，又可節省素材。注意這套裝備即使是Game Pass版也能夠領取。

2. 裝備可以洗詞條



當玩家到達天柱山之後就可使用鐵匠，鐵匠有一個頗重要的功能是「鑲嵌」，能夠消費「寶珠碎片」來自選裝備的附加效果（詞條）；而寶珠碎片則可通過分解裝備獲得。早中期而言比起自己刷裝，建議直接去鐵匠處換詞條會更快更省事；如果尚未決定玩什麼流派，可以全換成通用的能力如真氣獲得量、幸運、敵人的異常狀態累積等。

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3. 支線要主動打



遊戲的主線會自動一關接一關讓你打下去，但是不會主動提醒你關卡等級；如果一直跟著主線跑，很容易underlevel連頭兩波雜兵都打不過。最好是不時在牙旗的「行軍」處看看有沒有新的支線關卡（副戰場）開放，打一打以提升等級。另外一些支線關會有珍貴道具，包括龍脈晶石和龍脈精華，分夠能提升龍癒之壺的使用次用和回復量（即《黑暗靈魂》中的元素碎片和不死人遺骨），建議每打通一個章節之後都先回頭將支線全都打完再繼續主線。

支線要自己主動打

4. 察覺敵人



本作有不少「陰間」敵人配置，例如在轉角處擺個會一見到玩家就出殺招的敵人，又或是從天而降的殺手等；相當建議配一個有「察覺敵人」的裝備（可以在鐵匠處用鑲嵌來洗），便能在小地圖上看到附近敵人的位置不怕被偷襲了。

建議可裝在使用次數較少的遠程武器上

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5. 尋找旌旗方法



《臥龍：蒼天隕落》中不少旌旗都放置於相當「陰間」的地方，正常跑圖的話很容易錯過；這時可利用有「察覺旌旗」效果的裝備，就能在小地圖顯示附迎的牙旗及旌旗位置。如果刷不到有發現察覺旌旗的裝備，則可召喚曹操作援軍，他自帶發現旌旗技能；只是在不能召喚曹操的關卡中就沒辦法了。

6. 善用五石散



五石散的效果是下次死亡時士氣等級不會下降（死亡後效果消失）；有時玩家打關比較順暢，可能在王房前士氣會去到22甚至25，但就算士氣高時初見Boss也是很容易死亡，這時五石散就非常好用了，可以讓玩家保持士氣等級來挑Boss。五石散可以在牙旗處購買，3萬元一個早期而言很貴；但到中期（大概5章左右）玩家賣出裝備 / 分解裝備再售賣寶珠碎片就能有大量金錢，不用特意節省。

中期開始錢多了就能「濫藥」

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7. 仙羽鶴



仙羽鶴等如《黑暗靈魂》中的「返回骨片」，使用後可回到上一支牙旗（當然敵人也會重生）；在不少場合都有妙用，例如快死的時候馬上用來回家以免損失真氣，或是在地圖回收完牙旗/旌旗之後傳送回去不用再跑一次。仙羽鶴可以在鐵匠處購買，800元一個非常便宜，推薦多帶一些在身上。

8. 武將好感



遊戲中可召喚多位不同三國武將作援軍闖關殺敵，而主角和每位武將都有「結義等級」（好感度），將結義等級升滿之後就可獲得該武將的等色裝備一套作回禮，Cosplay時非常有用。至於快刷好感度方法可參看另文攻略：

👉臥龍：蒼天隕落攻略｜快刷好感度（結義等級）方法 5分鐘刷滿拎裝

拎到該武將的防具之後就可用「改裝」功能來cosplay

9. 如何使用倉庫



相信不少玩家都會發現遊戲會自動將超過攜帶上限的道具收進倉庫，但是卻不知道怎樣才能開啟倉庫；原來倉庫是在天柱山的鐵匠處，在鐵匠處選強化、鑲嵌或改裝後再按正方形，即可開啟倉庫畫面，將倉庫中的道具和裝備等拿回身上（移至物資）。

最不明白是為什麼在關卡中死了或是在牙旗處休息時不會自動從倉庫中補充箭矢...

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10. 最強武器推薦



《臥龍：蒼天隕落》中一共有十六種武器，而每種武器還有再分不同款式；當然每種武器都有足以打通所有內容的強度，不過目前而言玩家間公認的強勢武器為雙劍（雙刀和雙戟也不錯）：雙劍強勢在於速度快硬直短、壓制力強，對沒有霸體的敵人可以連續攻擊，對有霸體的敵人也因為硬直短，更容易邊輸出邊化解。

另外雙劍hit數多，上附魔後能打出大量屬性傷害；同時因為雙劍的加成主要來自水屬，而角色的水屬提高之後又會提高隱蔽值，令敵人較難發現自己更易背刺，推關過程會輕鬆很多。總之想輕鬆玩的話選雙劍就沒錯，至於雙劍用哪一把沒太大差距，推薦有「旋風掃葉」絕技便可。

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雙劍在手，世界我有

雙劍以外「古錠刀」也是推薦之選，除了普攻和氣勢攻擊的動作都流暢好用之外，更重要是專用絕技「雷霆萬鈞」非常強勁，能累積大量氣勢傷害的同時，可將敵人推開以突破包圍，在各個場合都非常好用。而且古錠刀在早中期就能入手，可以在第四章的支線「虎父有虎子」中取得。

雷霆萬鈞真心勁，誰用誰知道

最後私心推薦「方天畫戟」，雖然有普攻起手慢的缺點，但是氣勢攻擊的突刺非常強力，而且重點是攻擊加成優秀，同時有著火和水兩者的高加成，完美配合現時強力的奇術流派「漫天冰雨術」，相當推薦。

有型也是方天畫戟的一大賣點

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