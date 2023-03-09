臥龍：蒼天隕落攻略 超強奇術流派教學 10秒兩招秒Boss輕鬆刷裝｜今年2、3月接連有多款大作推出，繼早前的《霍格華茲的傳承》、《Wild Hearts》、《歧路旅人2》之後，現在又有《臥龍：蒼天隕落》推出，以下為《香港01》科技玩物旗道遊戲攻略，提供超強奇術流派教學，10秒出兩招即可秒Boss輕鬆刷裝。



超強奇術「漫天冰雨咒」 輕鬆無腦秒Boss

大概是繼承了《仁王》中陰陽術/忍者超強的傳統，《臥龍：蒼天隕落》中的奇術也是非常強勁；玩家在早期會現發奇術威力極低，一個冰彈可能只打出10點傷害，但這是因為等級不夠，未齊招式和裝備，到中後期配置齊之後一招奇術可打出數百傷害。而使用水系的「漫天冰雨咒」更可以一兩招就能殺Boss，輕鬆刷關刷裝無難度。

1 Hit可打500以上，而體型大的Boss一次可以食6~8hit甚至更多。

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玩法就是用盡所有方法去強化「漫天冰雨咒」：首先玩家最少需要40點水德以及通關主線第五章，才能學到奇術「漫天冰雨咒」，然後最好再有30點火德來學習「蓄威神術」，換言之要七十多級才能成型。

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然後裝備方面沒有特定要求，只需要在鐵匠處以「鑲嵌」將所有裝備都加上「冰攻力」、可能的情況下則再盡加「奇術傷害」和「冰傷害」即可。靈獸則選能提升奇術傷害的「騰蛇」（當然選其他也沒問題）。

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準備好以上配置就可大殺四方，在戰鬥中先使用「蓄威神術」（效果是大幅提升下一次使用的絕技或奇術威力，效果量極高，威力能提升超過一倍），然後再使用「漫天冰雨咒」；即使是記者配置未齊，冰攻力只得100，奇術傷害也只得13%，已能打出一hit數百的冰傷害。由於體型大的Boss可以同時被多個冰柱擊中，一下子就能打出突破天際的數千傷害，出一兩次「漫天冰雨術」就能秒掉了。

不過「漫天冰雨術」的缺點是主要只對體型較大的敵人和Boss最有效，對一般人形敵人當然也能造成傷害，不過就較難達到一兩下就秒殺的效果。不過這個配置因為冰攻力很強的關係，配合雙劍和冰仗術的附魔，也能打出很高的對單輸出。

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