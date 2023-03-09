有被《高達水星的魔女》的手拍番茄汁震撼到嗎？如果你也是風靈高達的粉絲，那一定不能錯過Gundam 日版服飾 STRICT-G 期間限定店第4彈活動——水星的魔女！這次活動將於K11藝術購物商場B2/F的ATRIUM舉行，從3月15日開始一直持續到3月27日。

香港STRICT-G限定店第4彈

STRICT-G 是一個源自日本的時尚品牌，以機動戰士高達系列為靈感，設計和推出以高達為主題的潮流服飾、配件和周邊商品。他們已經是第4次在香港搞鋪。在這次活動中，你可以看到多款《機動戰士高達》的衣服和商品，包括《水星的魔女》、《機動戰士高達 UC》和《閃光之凱薩衛》等人氣系列，而現場還特別設計了全新的《水星的魔女》打卡位置，讓你可以在拍照的同時感受到香港的元素。

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風靈高達圖案T-shirt香港首發

而今次活動重點新作，就是以「風靈高達」為圖案，香港首發的T-shirt，更有多款全新商品在3月15日同步發售，3月22日起更會追加第2輪新系列與PORTER、NANGA、MEI等人氣品牌強勢聯乘。

今次活動重點新作，就是以「風靈高達」為圖案，香港首發的T-shirt。

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13款《水星的魔女》主題貨品

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其他高達系列新貨多達60款

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最讓人興奮的是，只要你在現場消費滿HK$800，就可以獲得限量水星的魔女鎖匙扣一份，但是數量有限，先到先得，換完即止，所以一定要趕緊行動！

現場消費滿HK$800，就可以獲得限量水星的魔女鎖匙扣一份，數量有限，先到先得，換完即止

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高達水星的魔女 STRICT-G Gundam 活動詳情如下：

地點：B2/F, ATRIUM, K11 ART MALL

時間：3月15日（三）16:00 – 21:00

3月16日（四）至3月27日（一）

星期一至四：10:00 – 21:00／星期五至日：10:00 – 22:00

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