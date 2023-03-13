Resident Evil 4 Demo 隱藏武器「TMP」衝鋒槍取得方法 網傳可帶到正式版｜全球機迷都非常期待的經典神作《生化危機4》重製Resident Evil 4 RE4將於3月24日推出，官方最近釋出正式試玩版「Chainsaw Demo」，雖然可遊玩內容只得約10分鐘左右，但竟然在這段內容中已有一把隱藏武器「TMP」。



Resident Evil 4 Demo 隱藏武器「TMP」取得方法

今次RE4的Demo和當年RE2的「1-Shot Demo」不同，並沒有限制遊玩時間或次數，不過Demo中可玩到的內容量並不多，只有遊戲開頭到剛進入村莊的一段；然而在這麼短的內容中竟然也安排了一把隱藏武器「TMP」衝鋒槍。

TMP的取得方法並不困難：在村莊內有一個水井，正常遊玩時會被鐵柵封住無法進入；而只要在打開村莊的大門之前，丟棄身上所有的武器和道具（公事包內沒有任何東西），水井上的鐵柵就會消失，爬樓梯進入井底打開寶箱即可取得衝鋒槍。

點估到一個10分鐘玩完的Demo都有隱藏嘢

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在Demo中取得TMP之後，Demo內再開始新遊戲時就會自動有一把TMP在身上。網上目前有流傳這把TMP會保留至正式版，不過記者就覺得機會相當低，應該只是信口開河的謠言。但如果你不想錯過任何機會，也是可以玩一玩Demo拿了再說，反正只需幾分鐘。

在Demo取得TMP之後開始新遊戲時就會自動有一把在身上

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