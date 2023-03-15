動物朋友3繁中版手遊攻略 玩前必知5件事 開局必得4星角色方法｜在當年第一季動畫播出時造成整個宅界一陣轟動的《動物朋友》（けものフレンズ），雖然因為各種事情令到第二季動畫的表現遠不如預期，整個IP的人氣亦大為下滑；不過由SEGA開發、和第二季動畫沒有關係的手機遊戲《動物朋友3》最近推出了中文版，如果喜歡當年的《動物朋友》可以來一試。以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略玩前必知5件事及開局必得4星角色方法。



《動物朋友3》刷首抽及開局最強角色推薦請見另文攻略：

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1. 日版已推出3年半 有未來視可睇住嚟抽

《動物朋友3》（けものフレンズ3）的日版在2019年9月推出，至今已經差不多3年半，最近突然推出繁體中文版其實有些意外。雖然繁中版進度落後數年，但其實本作以劇情為主，因此即使進度比原版落後很多對體驗來說不會有太大影響，不如說因為可以有「未來視」讓玩家提早儲石來抽將來會推出的強力或自己喜歡的角色。

朋友們都好可愛...

2. 育成和戰鬥相關 玩法和FGO大致相同

《動物朋友3》的玩法可說是Fate/Grand Order（FGO）的改良版；玩家組好隊伍進入戰鬥後會隨機獲發紅藍綠三種招式牌，紅色是發動角色特技、藍色是存MP存夠就可用必殺技、綠色則可強化下一次攻擊。而在同一回合中使用同色的攻擊則可發動「動物合唱」，打出更強的攻擊。

FGO式戰鬥:3

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當然比起以前的FGO有一些改良地方，首先是全隊5個角色都必定會獲得卡牌，不會卡角色；另外隨著戰鬥會累積「再來一碗」計量表（左上角的圖案），使用「再來一碗」時額外出牌，打出4人以至或5人連擊。還有就是每次戰鬥中有3次機會可以替換指定角色的卡牌（雖然換出來的牌還是隨機的決定），提升打出動物合唱的機會。

最重要是有自動戰鬥和倍速功能，非常人性化。

育成方面也是和FGO大同小異，設有多種強化系統，包括野性解放（收集指定素材解放，提升角色能力數值）、動物級（即角色星級，所有角色均可升上6星，除部份初期2、3星角色要等後續更新追加）、動物奇蹟（即FGO的寶具)、相片口袋（相片即FGO中的禮裝，口袋即可裝備相片數）及友好等級（即好感度）。值得一提是角色升星並不需要抽到重覆角色；角色升星時使用「小輝石」，藉由帶著朋友出門野餐、餵麵包、在野外玩耍獲得。抽到重覆角色時可提升的是「相片口袋」。

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3. 開局必得4星角色方法

在現時開服活動的「開服紀念限定招待」蛋池每10抽就會送一個「特別招待券（碎片）」，同時開服7日登入活動會送合共7個「特別招待券（碎片）」，換言之只要在開服蛋池3次10抽，就可以存夠10個碎片，抽出一隻4星角色（當然會抽到什角色是隨機）。而首刷帳號一開始就會有500石可兩次10抽，換言之只要在遊戲中推關打進度解任務賺取250石，便足夠30抽換到4星角色了。只是要注意開服池將於 關閉，有興趣入坑的玩家就要把握時間。

開服紀念限定招待

4. 開荒相關

和主流手機遊戲一樣都是用力推主線即可，各個功能都需要主線進度來解鎖，通關1-1後會開放野餐功能，是玩家最重要的收入來源；而打通主線2-6就能開放全部野餐角色欄位，所以開局後最重要是盡快打通2-6。然後打通2-12會開放PVP，打通3-12會開放道場及支線故事，而挑戰道場有日任和周任有報酬可拿，所以可能的話就盡快開放吧。

野餐

至於PVP方面不用擔心會被課長玩家輾壓，因為選最低難度打電腦已能拿到大部份PVP相關報酬，甚至忙起來沒什麼時間玩手遊時可選擇進入戰鬥後直接投降，都能取得補底的PVP獎牌，雖然有PVP玩法但玩家對抗並非本作的重點。

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5. 商城課金推薦

本作的商城不算複雜，分成直接買石、禮包和月間通行證三種。月間通行證有分「少許」、「標準」和「豪華」3個等級，三者都提供友好點數pt增加等便利功能，不過最重要的還是「特別每日任務獎勵」，可以在每日獲得抽獎箱，能開出閃亮亮（魔法石）等貴重物品。

月間通行證

如果捨得花費的話，推薦直接購入豪華版，有機會在抽獎箱中獲1000個閃閃亮亦即40抽（雖然機率只得0.1%）；即使不中這1000石大獎，還有10抽券、必中4星券、其他數量的閃閃亮等豐富獎勵，如果預計至少會玩兩三個月是相當推薦。

禮包方面，只推薦現時情人節活動的4星角色券禮包（遊戲中顯示的價錢為台幣，實際售123港元），其他都不是特別划算。