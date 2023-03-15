動物朋友3繁中版首抽手遊攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜在當年第一季動畫播出時造成整個宅界一陣轟動的《動物朋友》（けものフレンズ），雖然因為各種事情令到第二季動畫的表現遠不如預期，整個IP的人氣亦大為下滑；不過由SEGA開發、和第二季動畫沒有關係的手機遊戲《動物朋友3》最近推出了中文版，如果喜歡當年的《動物朋友》可以來一試。以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



動物朋友3快刷首抽方法 極速3分鐘刷一次

《動物朋友3》刷首抽方法相當簡便，一開始可以選遊客登入，然後在遊戲開始到首抽期間的所有劇情及戰鬥教學都可以跳過（當然第一次進入遊戲時建議先看一次劇情和教學，尤其是戰鬥教學跳過後不能再次進行）。然後雖然遊戲不能直接刪除帳號需要聯絡客服進行，但是只要在主畫面登出遊客帳號，再進入遊戲就會是全新的進度馬上重刷首抽，刷一次只需3分鐘左右。但因此也記得刷好首抽之後馬上進行帳號綁定，不然丟失進度就非常肉痛了。

朋友們的動作都很傳神

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開局最強角色推薦

不少手機遊戲即使同樣是最高稀有度、角色之間的強度也可以差天共地，以至出現一些所謂「人權角色」，有和沒有的話遊戲體驗差距極大；同時又會有一些「產廢」角色，就算是高稀有度但戰力低下，抽到時會讓人大嘆「浪費了中獎機會」。

不過據日版《動物朋友3》玩家反映，本作不同角色之間強度差距不大（除了部份早期初始角色外），基本上4星角色都很強；反過來說就是只要刷到現時開服時點較好的4星角色就可以立即開局，不用太在過意首抽一定要刷出特定角色或複數4星的開局（當然如果你是為了喜歡的角色來玩、想要刷到她才開始遊戲的話也是沒問題）。也建議在首抽刷到一隻4星之後就可以儲石，等將來強力角色推出時才出手。

鴕鳥雖然只是兩星角色，但造型很可愛...

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按圖放大動物朋友3繁中版開局最強角色推薦：



動物朋友3繁中版開局最強角色推薦：



現時開服能抽到的4星角色只有10隻，普池8隻及限池2隻；其中首選為耳廓狐、浣熊和美洲豹，刷到其中一隻就可馬上開局了。次選為沙漠貓和槌之子；至於皇家企鵝、蘇利羊鴕和銀狐則較不推薦，當然很有愛的話也沒問題。而開服時點限池的兩隻角色白臉角鴞和藍鯨並沒有比普池角色強，可以不用特意去抽；當然白臉角鴞有活動特效，刷到她的話可能開局進度會快一點。