動漫節7月舉行，但大家已經等不及暑假了，4月8日率先以「Culture Polygon 立派綜藝祭-春之陣-」之名舉行3個超吸引的活動，為ACGHK預熱！

去年迫爆大舞台的 NIJISANJI Vtuber，繼續派員舉行「NIJISANJI Live Show in HK 」為香港觀眾做直播；另有XbordeR 網絡歌謠祭；第3個event 是香港日系偶像女團選拔賽「Canvas Project 全民偶像選拔賽 (起動式)」，有香港地下女團一姐「乙女新夢」做導師，入圍女團將在7月的動漫節參加決賽！



Culture Polygon 立派綜藝祭 春之陣01｜NIJISANJI EN Shu Yamino @ Luxiem Live Panel in HK（暫名）

大家應該記得22年香港動漫電玩節入面，有一日大舞台前迫了過千人，全場視線都被大銀幕上的NIJISANJI EN的英語Liver吸引住！今次彩虹社EN組派出Luxiem的成員Shu Yamino以直播方式舉行香港首個Vtuber獨立舞台活動『NIJISANJI EN Shu Yamino @ Luxiem Live Panel in HK』（暫名）！

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＠shu_yamino 圖片

『NIJISANJI EN Shu Yamino @ Luxiem Live Panel in HK』

VIP門票賣1300蚊，不過對fans來說只是碎料吧！因為包括了：座前排座位、有機會抽中參與互動或問答環節、拎到紀念門券及紀念品1份(非賣品)、7月31日ACGHK VTuber舞台節目觀眾席門票1張、7.31舞台節目紀念門劵及紀念品1份(非賣品)、同樣有機會在7.31被抽中參與互動環節。

活動詳情：日期： 2023年4月8日 （六）／時間： 2:00-3:00PM／地點： 西九文化區自由空間大盒／門票價錢：VIP門票 $1300 (限量120張)／普通門票$600／門票於01空間發售



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春之陣活動 02｜XbordeR網絡歌謠祭

現時極流行的米津玄師、Ado、YOASOBI、Yama都是網絡唱作歌手出身，想認識下一批勢將爆紅的音樂新人類，就要參加由日本、馬來西亞、香港3地人氣網絡歌手一同Jam歌的大熱Live活動！重量級嘉賓包括來自日本的Kradness、un:c ，馬來西亞的小飛鼠Amelia Khor，以及本地網絡歌手DS和Enn，當日將會Cover多首動漫及網絡名曲呀！

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購買VIP門票之入士更可以得到會場限量紀念品一份和特別福利！

XbordeR網絡歌謠祭 活動詳情：日期：2023年4月8日 （六）／時間： 4:30PM／地點： 西九文化區自由空間大盒／門票價錢（不設劃位*）：普通門票$550／VIP門票 $750 （連會場限量紀念品及特別福利）／門票於01空間發售



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春之陣活動 03｜ Canvas Project 全民偶像選拔賽 起動祭

去年漫節大舞台有個人氣活動：由人氣港產日系偶像組合「乙女新夢」為首，大批女團雲集一堂作現場演出。今年動漫節將參與更多，並希望幫助有志參加香港偶像圈的年青人追夢，開設香港首個日系偶像選拔賽！

乙女新夢（左起）：Rinka、Ai、Miss iD 2022冠軍Maho、隊長Rika。

整個選拔賽將分多個日期及場地進行，成功入圍者將參加7月「香港動漫電玩節2023」的決賽。4月8日的「起動祭」將有香港、台灣頂尖日系偶像團隊演：ALECIA、モノクローム、Night Palette和オタクでも、アイドルやっていいですか。Team HK，以及台灣的昼食彼女Lunch Girls，以及導師團隊<乙女新夢>一次過現場勁舞熱唱！同場會公佈選拔賽細節，想參加的年輕人就更要入場觀摩。

Canvas Project 全民偶像選拔賽 起動祭 活動詳情：日期：2023年4月8日 （六）／時間：7:15PM／地點： 西九文化區自由空間大盒／門票價錢（不設劃位*）：普通門票 $400／VIP門票 $650 （連未公布特別福利）／門票於01空間發售



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