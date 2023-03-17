Bayonetta Origins簡評：一場動人的冒險之旅 Switch今期必玩佳作｜由白金工作室開發的《Bayonetta》系列衍生遊戲《Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon》蓓優妮塔 起源：瑟蕾莎與迷失的惡魔已正式推出，本作不論美術風格和玩法都和系列前三集大為不同，相信不少玩家都想知道遊戲實際玩起來感覺，如何以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



＊＊＊遊戲軟體由任天堂(香港)提供＊＊＊

Bayonetta前傳 講述貝姐 「成魔」之路

《Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon》蓓優妮塔 起源：瑟蕾莎與迷失的惡魔屬於《Bayonetta》系列的前傳作品，劇情講述小時候的Bayonetta（亦即本作中的Cereza瑟蕾莎）的遭遇，以及她是如何成為一位強大的巫女。

蓓優妮塔 起源：瑟蕾莎與迷失的惡魔

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非Bayonetta的硬派動作玩法勿錯誤期待

首先說說最重要的一點，就是遊戲早已釋出Gameplay trailer和試玩版，展示了和系列截然不同的美術風格；玩法亦和系列傳統的硬派純動玩法大相逕庭，為斜45度俯視式動作RPG玩法。如果事前對本作並未有太多了解的話，便記得不要擅自期待本作是另一隻《Bayonetta 3》然後又擅自對其失望了。

日系APRG遊戲中頗常見的斜45度視角

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繪本美術風格超靚 製作精緻細節處處打磨

如剛才提到《Bayonetta Origins》不採用系列一貫的龐克風格，而是走繪本式卡通童話風格，固然此風格和遊戲的背景設定十分配合：一個魔女帶著惡魔在森林和妖精戰鬥，以此美術表現是最為貼切了。亦由走卡通風格的關係，本作的效能表現比已然非常出色的《Bayonetta 3》更好，即使是Switch上亦能有流暢的遊戲體驗。

一個字「靚」

雖然是卡通風格，但不代表遊戲製作有所偷懶，尤其是兩個主角瑟蕾莎和柴貓的動作做得極為細緻：像是瑟蕾莎因害怕而縮起身子走路、爬上階級時的姿勢、將柴貓射出去再扯著自己跑動等全都十分傳神。其他各樣細節亦做到足，穿過草叢時樹葉飛散，每個存檔點（休息地點）瑟蕾莎和柴貓的休息姿態都不一樣等等，處處都落足工夫。可不要小看這些細節，只提一處半處可能沒什麼感覺，但當每個地方都是有花心思的時候，玩起來的體驗和製作質素稍低的遊戲相比是完全不同。

每個存點的外觀都不一樣，這些就是心思

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同時本作的戰鬥亦不馬虎，固然操作性遠比不上《Bayonetta》系列，但亦是運分發揮了「雙角色」的特色，打擊感亦相當足夠；只能說不愧是白金工作室，即使畫風和玩法不同，仍能交足功課。

雙角色系統設計出色 以至可當單機雙人遊戲來玩

本作最大特色就是「雙角色」系統，被惡魔附身的布偶柴貓可以在布偶型態和惡魔型態之間切換；布偶型態時由瑟蕾莎抱著柴貓行動，惡魔型態時兩者就會分開各自行動。惡魔型態的柴貓是玩家唯一的有效攻擊手段，要打敗敵人就必須放柴貓出來戰鬥；而在平常探索過版時，就需要利用布偶型態和惡魔型態不同的特性來解開謎題以繼續前進。

關卡的降謎方式和造型設計都很有心思，例如利用柴貓來踩滾輪以推動平台等

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遊戲的關卡和謎題設計出色亦見心思，如早期需要玩家利用可隨時在兩個型態間切換的特性來開啟通道繼續前進；到一定進度後柴貓會獲得各種元素的力量，而有了新力量之後就會相應有需要利用各種新力量來解開的機關，不會有謎題重覆單調的感覺。解謎也不會太燒腦，花一花心思就可過關，難度設計得剛剛好之下，令遊戲不會太過簡單變得無聊、又不會太難卡關可以一直有進度，整個體驗十分順暢「絲滑」玩得很舒服。

遊戲本身沒有雙人系統，但實際上也是可以1人1拿一個Joy-con、一人負責瑟蕾莎另一人負責柴貓的操作玩雙打（當然操作選單時會比較不便）。

總結：高質良心佳作 Switch今期必玩



《Bayonetta Origins》美術風格優秀、製作精良，遊戲進程和體驗順滑舒適；雖然因為玩法較小品難以給人「年度遊戲」般的強烈震撼，但肯定能令玩家有美滿的遊戲體驗，屬不可多得的佳作。而且就算沒有玩過Bayonetta系列，由於其故事屬於前傳、即使沒有玩過3集《Bayonetta》亦不影響遊戲體驗，Switch機主務必一試本作。如果是《Bayonetta》系列fans想要了解更多此系列的人物及故事背景當然更不能錯過《Bayonetta Origins》了。

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