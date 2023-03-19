Bayonetta Origins攻略 5大實用心得小知識 優先必學技能推薦｜由白金工作室開發的《Bayonetta》系列衍生遊戲《Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon》蓓優妮塔 起源：瑟蕾莎與迷失的惡魔已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲5個實用小知識和心得，以便更快通關。



1. 草叢勤力掃

在遊戲中建議養成一個習慣是「掃蕩」沿路的草叢，因為草叢裡會有縞瑪瑙薔薇、阿瓦隆結晶以及用來製作藥水的各種素材如獨角獸的角等等。自己踩進去、用ZR將柴貓射出去或是R鍵叫出柴貓之後用柴貓走進或攻擊草叢都可獲得其中的道具。

當然玩家也沒有需要在整個遊玩過程中將見過的每一個草叢都踩一次，因為所有草叢都會在玩家於營地休息、或是出入任意「提爾納諾」之後重置，換言之遊戲中的資源是無限的，沒有需要太過「倉鼠症」什麼資源都屯到滿。

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2. 以瑟蕾莎的操作為優先

《Bayonetta Origins》相當獨特，玩家需要同時操作瑟蕾莎和柴貓兩個角色、一邊閃避敵人的攻擊，一邊以瑟蕾莎綑綁敵人同時以柴貓來攻擊敵人。同時以左Analog和右Analog分別操作兩個角色並不是一件容易的事情，剛開始時甚至會手忙腳亂。

早期建議玩家以瑟蕾莎（左Analog）的操作為優先、確保瑟蕾莎的安全之後才以柴貓輸出；原因很簡單，就算柴貓被敵人打倒了也只是會變回布偶，只要以瑟蕾莎拾起柴貓為其回復魔力就可再變回惡魔，但如果瑟蕾莎被敵人打倒的話就會Game Over。因此在尚未熟習之前，可以優先瑟蕾莎的操作及閃躲，柴貓放在原地讓敵人打也問題不大，到閃過敵人一輪攻勢後再反攻也不遲。

熟習同時操作兩個角色後就能風騷地邊綁怪邊攻擊。

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3. 難度可隨時更改

如果真的覺得難以應付本作的操作，或是只想看劇情想要更輕鬆地過關的話，遊戲可以隨時更改難度；有趣的是難度可以逐項調較，例如所受傷害、敵人強度和魔力計量條，如果只是不想Game Over但仍然想要自己親手打倒敵人，那就可以只調低承受傷害。

另外玩家也可以只關閉「森林路標」功能，以更加投入探索感覺。

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4. 有地方去唔到住唔使怕 之後有得傳送

隨著遊戲的進度（第五章）會開放傳送功能，能夠回到任何一個魔女營地；因此如果在遊玩期間見到被封著未能到達的地方，有可能是因為尚未取得解謎所需的能力，這時應該繼續推進主線，直到取得新能力和傳送功能之後才去回收。

推主線就會開到傳送

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5. 優先學習技能

建議一定要盡快學習柴貓的技能「咬殺！」，亦即處決技，對體力低的敵人長按ZR再放開即可處決敵人。未有此技能之前許多敵人都要打兩套普攻才能擊殺，但有了之後往往一套普攻後就能施展處決了。亦建議將操作改為「點擊」，畢竟在遊戲中經常有以一對多的情況，處決輸入還是簡單一點比較好。

之後建議學習「這邊！」，效果是對移動方向射出柴貓時能加快跑速，十分便利的功能。至於瑟蕾莎的技能則建議優先學習「躲避翻滾」，當敵人數量多的時候非常有用。

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