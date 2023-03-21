便利店買Pokemon卡都有蠱惑！店員逐包磅重抽起大獎閃卡影片瘋傳｜Pokemon Card近年炒風熱烈，絕版初代噴火龍炒至過百萬美金的天價，就算是新發賣尚未斷貨的新擴張包，也往往會有稀有卡牌能炒至一張10萬日圓以上。而有需求之下自然就有「古惑」，最近就有影片爆出便利店疑似以偷雞方式將封有稀有卡牌的卡包抽起。



便利店員疑出蠱惑 Pokemon卡逐包秤重搵出稀有卡片

推特網民「かなめ」（@kana_v_anak）早前在Twitter發表影片，內容為一便利店店員將Pokemon集換式紙牌遊戲的卡包逐包放上疑似為電子磅的儀品上，逐包逐包將其「秤重」過磅。影片在推特上瘋傳，獲過萬讚好及8千轉發。至於為何這條影片會如此受關注，因為這位店員很可能是藉由將Pokemon卡包過磅秤重，從而找出含有稀有卡牌的卡包，自己購入再轉售獲利；如是者其他人在此便利店購買Pokemon卡時，便只能買到含有普通卡牌的「蟹貨」，有損消費者權益。

Pokemon卡近年炒賣成風，如今個月才新發賣的擴充卡包「トリプレットビート」（TRIPLET BEAT），其中一張稀有卡牌體育老師「凰檗」（キハダ）的「SAR」（special art rare）款式就炒至12萬日圓（約6千港元）的驚人價格。因此雖然沒有真憑實據証明店員真的在「偷雞」，但店員無疑有理由這麼做：畢竟開到一張稀有卡牌，隨時可賣出一個星期甚至半個月的人工。

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https://twitter.com/PokeGetInfoMain/status/1633850455674720258?s=20

秤重非玄學 個磅夠勁就秤得出分別

Pokemon卡的「秤重法」並非玄學而是有根據，原理是閃卡的重量比普通卡稍重；一般而言普通卡的重量為1.5克，而閃卡的重量則為1.65克左右。雖然差距僅為0.1克，但只要以足夠精密的電子磅，例如能以0.01克為單位測重的磅，就有機會找出裝有閃卡的卡包。

網上就曾有人進行驗證，以高精度電子磅為一盒10包的Pokemon卡秤重，10包的卡重量分別由17.97克到18.06克不等。結果最重的三包卡（2包18.03克、1包18.06克）都出現了閃卡，其中一包更開出了大獎「CSR」（Character Super Rare）的仙子伊貝V。

https://www.hotate3blog.com/pokemon-card-search-weight/

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如果是一整盒未開封的Pokemon Card卡，因為其外層以膠膜密封，重量可能會因膠膜厚薄等而有所分別、較難以秤重方式找出最稀有卡牌；但若將一盒裡面的卡包逐包秤的話，由於基數和變數較少，以秤重方式「淘寶」就有效和準確得多。如上面的驗證中開出的仙子伊貝V，雖然不及人氣女角的稀有支援卡牌值錢，但亦能賣出3000日圓左右，以原價一包500日圓計就是5倍利潤。

https://dorasuta.jp/pokemon-card/product?pid=353679

在影片傳開之後，有網民就去亦被傳店員將Pokemon卡秤重抽走稀有卡的店鋪「コジマ×ビックカメラ」（KOJIMA×BicCamera）求證，官方回覆是並沒有這回事，店方亦沒有將商品預留給特定客人。不過官方說辭信不信由你，而且畢竟Pokemon卡現時炒風太強，店員想方法瞞著店方「出蠱惑」亦不是沒有可能。

https://twitter.com/GQqldsyoNm4ueI5/status/1637014434668490752?s=20

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