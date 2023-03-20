《機動戰士高 水星的魔女》第2季快將開播，而在第1季最後一集上演了「手拍番茄」引發熱議的「問題機種」HG風靈高達改修型模型，今日（3月20日）在港派貨了。



冇現貨，先看開箱報告

各大玩家、炒家、收藏家，未等到貨已經在各大模型店如：模型倉、福利模型外排長龍等搶。此模型原價不過$120，炒價可高達$250，加上不少人都想搶先砌隻打卡影張「手拍番茄」相，難怪人人都「風」搶。在本文出街一刻，應該已沒可能買到正常價的HG風靈高達改修型，不如先看看日本BANDAI官方Gunpla部落格的開箱報告吧。

facebook 高達同好聚 GUNDAM 公開群組圖片

上旋轉拍賣可以看到，原價119.9的HG風靈高達改修型模型，已經炒到200至240左右。

旋轉拍賣截圖

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

一共7件版件，當中有風靈高達爆發「帕梅特刻痕」時的紅色刻紋組件。亦有準備ON/OFF兩種不同貼紙，方便噴油、改裝的玩家使用。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

身型比例比起原版有點不同，多了長角、背上有4支推進器，加上雙肩改成藍色，有點上重下輕之感。但擺好動作就應該有型很多了。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

BANDAI強調除了兩把光束劍刃的透明件，全隻HG風靈高達改修型都是100%新件，一粒件都沒兼用原版風靈。而當中分件最仔細的，就是層次比原版更複雜的新頭部。但BANDAI的技術又真的沒話可說，圖中的頭部是完全沒有上色，細節跟層次感已經非常豐富。

👉日版隱形戰隊？新英雄片隱藏5位高顏美女｜靚樣要幪面 豐滿要封胸

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

上半身其實跟原版分別不大，只是配色上增加了很多淺藍色。組件分件分色都好仔細，只有少部份位置要用貼紙補色。百幾蚊（原價）做到這個地步，相信無人會不收貨。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

👉黑暗榮耀｜母禁小5女上網 返學用幼童手機被笑｜網民：變童年陰影

胸部仍然有兩片多層次上色，代表「帕梅特刻痕」的IMR成型透明件。亦可以揀一般透明件加貼紙去表達，隨製作者喜歡。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

值得一提全個水星魔女系列模型的關節都是共通的，玩家可以自由換裝組成喜歡的型態。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

👉黑暗榮耀｜母禁小5女上網 返學用幼童手機被笑｜網民：變童年陰影

背上4支噴射器都可以自由扭動角度，從背面看真的很像GP-01FB呢。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

最後就來看看武器吧，來福槍、由11支Bit組成的護盾，以及2支光束劍。盾牌外表跟原版相似，唯一原足是未能完全分色，需要加貼紙補色。

+ 10

👉AV女優吧SODLAND被封｜14名落口供女優曝光｜爆店內新玩法勁變態

Gun Bit可以組合在大槍上，槍兩邊有可摺疊的手柄，組合成雙手持槍的「出超必」姿勢。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

當然亦可以拆開11支Gun Bit，不過留意套件不包括圖片中的透明支架，需要另購。

BANDAI官方Gunpla部落格圖片

👉7款真骨雕幪面超人高危中伏款｜Kabuto Decade全新未開都死別亂買

HG風靈高達改修型 原價幾錢？ HG風靈高達改修型的官方香港定價為$119.9 HG風靈高達改修型 跟 原版HG風靈高達有分別嗎？ 有！而且BANDAI聲言HG風靈高達改修型的模型組件99%是全新開模，沒有兼用件。詳細介紹可以看以下連結 現在仍可以買到HG風靈高達改修型嗎？ 網上炒價已經升至＄240左右，但根據過去經驗，動畫4月播出後，就會再到貨，如果不急在一時，可以先欣賞一下日本開箱報告，詳細介紹可以看以下連結 《機動戰士高達 水星的魔女》第2季幾時播出？ 《機動戰士高達 水星的魔女》第2季將於4月9日開播

資料來源：BANDAI官方Gunpla部落格