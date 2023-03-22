Resident Evil 4 Remake生化危機4重製評分解禁 全球媒體一致讚好｜全球機迷都極之期待的不朽名作《生化危機4》Biohazard 4重製版「Resident Evil 4」將於3月24日推出，早前外國媒體的評分已解禁，以下整理外國評價重點讓大家作參考。



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《Resident Evil 4》生化危機4重製版的媒體評分已經解禁，遊戲獲媒體一致好評，共有26家媒體為遊戲給出10滿分，包括IGN、GameSpot和TheGamer等，而大部份的媒體就算不打滿分亦給出9分以上的優秀評價。在評分網站「Metacritic」上，遊戲的PS5版本在撰文時收錄97個評分，平均得分為93分，雖然比當年PS2的Biohazard 4得96相比是稍低一點，但亦是非常高的分數，在Metacritic的所有PS5遊戲評分排行榜中位列第5，僅次於《Elden Ring》、《巫師3完整版》《戰神: 諸神黃昏》及《Hades》。

https://www.metacritic.com/game/playstation-5/resident-evil-4

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唔係原作Fans都啱玩

給出滿分的IGN認為本作屬於可以「無腦」購入的神作，不論你是原作粉絲或是想玩帶有動作元素的恐怖遊戲玩家。評論稱本作為此系列的一次完美重製，將原作內容重新構築及打磨至完全發揮其潛力，為玩家帶來一場絕無冷場的刺激冒險。IGN對重製版的戰鬥系統大力表揚：其戰鬥毫無阻塞，但在各種凶殘的敵人面前又不缺壓迫感，其故事帶領玩家在一系列多變的場景中快速穿梭，不變的是貫徹始終的緊張感。

https://www.ign.com/articles/resident-evil-4-remake-review

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評論亦提到地圖及場景充滿細節、處處藏有驚喜，在戰鬥及劇情以外發掘場景的細節處亦是一大樂趣。評價亦指重製版對作幾乎所有地方都作出了提升，由單純的畫質到場景表現，以至Boss戰機制變動等，全都處理得非常出色；唯一一個可以吐槽的地方只有商人的個性比以往稍弱了一些，除此之外找不到Capcom犯下任何錯誤。

另一個給出滿分的GameSpot評價則特別稱讚了重製版新增的區域，指其經過慎密的設計，和原作內容完美融合；戰鬥系統亦充滿動感，靈巧而令人滿意。評論亦讚揚遊戲節奏比原版更順暢，尤其是多年來被玩家戲稱為「礙事梨」的Ashely亦大為改善，玩起來舒服多了。GameSpot亦表揚了遊戲中各角色在劇情上的表現，令遊戲情節變得更生動，亦和之前的《生化危機2》重製更好地銜接。GameSpot稱本作唯一一個美中不足的地方是部份後期章節的視覺效果不如前期有趣。

https://www.gamespot.com/reviews/resident-evil-4-remake-review-stranga-stranga-now-thats-a-remake/1900-6418047/

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一般而言評論都比較緊手的VGC（Video Games Chronicle）亦對RE4給出5星滿分，指今次生化4重製是對遊戲史上其中一款最出色遊戲的還原，令原作成為傳世經典的所有成份均有好好地保留，向世界完美示範了什麼地方應該重製、什麼地方只需高清化。評論指出遊戲優點為還原了原作的步調，保留原作令人印象深刻的地方同時聰明地將其微調，令遊戲成為史上最出色的單機體驗之一。

https://www.videogameschronicle.com/review/review-resident-evil-4-is-a-faithful-restoration-of-an-all-time-classic/