神里綾華強不強值不值得抽 原神3.5攻略 綾華聖遺物武器組隊分析｜《原神》3.5版本來到下半蛋池亦已更新，5星角色「神里綾華」復刻，以下《香港01》科技玩物頻道就提供神里綾華全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



角色簡介



神里綾華是2.0版本登場冰屬性單手劍5星角色。神里綾華在玩家之間素有「官方親女兒」的暱稱，因為其各種待遇都明顯比其他角色好：包括其高貴的出身，華美的人設，傑出的性能，貫穿整個稻妻主線的劇情份量（之後也常在版本活動中登場），早見沙織的傾力聲演等等，除此之外，神里綾華的生日為9月28日，亦即原神開服的日子，完全可見官方對綾華的私心。同時綾華也是現時少數實裝了外觀造型（Skin）的角色。

官方的親女兒，大家的大小姐

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不過對玩家而言最重要的還是其傳說任務有專用CG動畫：當年許多玩家其實本來都未必打算會抽綾華（大家都想著留石等雷神i.e.雷電將軍），但在玩完2.0版本的神里綾華傳說任務之後就有海量玩家一同「沉船」（包括記者），將綾華連武器（霧切之迴光）一套帶回家。

洋裝skin也很是可愛...

神里綾華強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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神里綾華在玩家之間有「平民戰神」的別稱，因為她雖然是5星角色，但是對武器、命座和隊伍的要求都很低，0命、用鍛造武器（天目影打刀等）、配其他4星角色組隊的神里綾華，已經能發揮出很強的戰力。

神里綾華的3.5復刻蛋池

在原神進入3.0版本（須彌）之前，火和冰一直都是強勢屬性；不過進入3版後新增了草屬性，而草屬相關的反應如綻放、激化等都非常強力；尤其一直相對較為弱勢的雷屬受惠於激化反應，一下子成為一線強度。但是冰和草是沒有任何互動，換言之在整個3版中冰屬是沒有受到任何支持，因此玩家可能會有冰屬被其他屬性比下去的錯覺。

但實際上是冰屬一直以來都太強，現在有草屬之後只是將其他屬性提升到和冰屬相約（或比冰稍強一點點）的強度；除了冰屬永遠的弱點難以處理「冰史萊姆」和「冰深淵法師」之外，神里綾華仍然屬於強力角色，優先考慮強度和戰力的玩家毋需擔心綾華的強度問題。而非強度黨就更加要入手綾華了，官方親女兒，大家的大小姐，怎麼可以不將她帶回家呢；簡言之就是除非沒有石又不想課，否則沒有不抽綾華的理由。

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命座相關



神里綾華的命之座對輸出有一定程度的提升，但是就如上文所言0命的神里綾華已經相當強、實質等同完全體了；除非你很捨得花費、一定要用命座來表現自己的愛，否則完全沒有需要抽取。

真的要抽的話，2命可使Q額外產生兩個小龍捲，簡單計算就是Q傷害提升40%，去到3命Q等級+3就能再提高傷害；不過通常只有對體型較大的敵人才能全數命中。滿命效果每10秒使重擊的傷害提高300%，加上4命的E減防效果使綾華變成本作中最強的速切C。不過還是那句，實在是沒有需要。

神里綾華的命之座效果

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武器相關



神里綾華的專武「霧切之回光」是一把非常優秀的武器，以至於可是說是現時整個遊戲中最值得擁有的五星武器之一；它的傷害提升很高而且非常泛用，基本上所有輸出型單手劍角色都能使用，而且往往性能都和其他單手劍角色的專武所差無幾。某程度上霧切之回光可說是一把「做壞了」的武器；單純考慮戰力的話是相當值得擁有。

只是同池的另一把武器申鶴專武「息災」就屬於較專的武器，一般來說只有申鶴一個人會用；如果打算抽武器池的話，就要考慮一下定軌期間有機會出現的息災要讓誰用了。

有關息災可見另文攻略：

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還是那句，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。綾華對武器的要求不高，除了霧切外其他5星武器如磐岩結綠（綠劍）、斫峰之刃、天空之刃、波亂月白經津、裁葉萃光以至風鷹劍都能用；4星則可用天目影打刀（一般平民武器都建議用這把）、黑劍和黎明神劍等。

聖遺物相關



雖然綾華對武器和命座都沒什麼要求，但聖遺物就相對地需要講究一些，尤其需要爆擊傷害、攻擊力和元素充能，沒有一定程度的話會打不出理想的數字。相比草屬相關、以精通為主的綻放/激化隊對聖遺物要求較低，算是冰隊比草隊難養的地方。

神里綾華主要有站場（永凍）和速切流派，站場用冰套4件（冰風迷途的勇者），過渡期或是用高爆擊率的武器（如黑劍）時可用冰套+宗室/角鬥的2+2組合。主詞條用攻擊沙、冰傷杯和爆傷頭；不用爆擊率頭的原因是雙冰共鳴（15%）冰套（20%+20%）和已能提供很多爆擊率，加上由副詞條提供的爆擊率就已足夠，甚至可以達到100%爆擊率，因此採用爆傷頭。當然如果你其他4件遺物的副詞條全都是爆擊傷害、一點爆擊率都沒有，那就可以用回爆擊頭。

冰套自帶40%爆擊率真的不是說笑

另外要注意神里綾華的傷害有很大部份來自Q技「神裡流·霜滅」，因此確保綾華可以有大絕一CD完就能使用的元素充能是極為重要（比爆擊率和爆傷更重要），一般而言綾華會需要30%左右的元素充能才能無縫大絕，視乎配隊和手法這個數字可能會有所加減。

速切流則建議用絕緣之旗印4件，當然冰套也不是不行但就需要更多充能來配合；而且速切時未必提能供凍結，這時冰套4件就少了20%爆擊率了。但如果已有冰套又沒有多的絕緣，也不用特意去刷，調整一下充能湊合用著都可以了。

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組隊配搭



神里綾華組隊十分靈活，在許多隊伍都能使用；但一般而言都是配永凍隊和速切隊。永凍的原理是利用水+冰的凍結效果來定住怪物以穩定輸出，同時享受冰套4件對冰凍敵人20%額外爆擊率。隊伍沒有點名指定的成員，只要有綾華、一個後台掛水提供凍結以及兩個buff或功能角色就能成形（理想是組成雙冰共鳴）。

buff角色的重要性在於神里綾華施放Q技「神裡流·霜滅」時會快照角色面板及Buff（即一般所謂「鎖面板」），因此疊好buff之後再使用綾華的Q技，整個Q技全段傷害都能享受到的buff加成，因此傷害非常高。

一個較豪華的組隊是「神鶴萬心」綾華+申鶴+萬葉＋心海，心海掛水，萬葉和申鶴加傷害。當然不是人人能都有這麼豪華的配置，而實際上永凍隊的組隊十分靈活，只要能提供類似的功能角色都可以替換，例如掛水可以改用莫娜、行秋、芭芭拉等，萬葉可改成溫迪、砂糖以至法露珊（能穿風套減抗就可以），申鶴也可換成迪奧娜、蘿莎莉亞以至凱亞。

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一個低配版本是「綾華+蘿莎莉亞+芭芭拉+砂糖」，芭芭拉用千岩+討龍英傑傳，蘿莎莉亞用宗室4件，就已能為綾華提供88%的攻擊力加成，足夠應付任何敵人了。甚至再低的配置可以是「綾華+風主+凱亞+芭芭拉」，除了綾華其他都是免費送贈的角色，隊伍已經可以運作。

至於速切流的話，理論上只要綾華自己的充能足夠，她可以放到任何只需3名核心角色的隊伍裡面；例如「胡行鍾」也可以放一個綾華進去，在胡桃E技完結後CD期間換綾華出來閃重EQ，然後再換其他角色繼續循環。傳統國家隊的「班尼特+行秋+香菱」也可加進綾華組成以大絕為主力輸出的隊伍。

也可以配合雷電將軍來提高運轉率，例如將軍+班尼特+綾華+優菈，將軍確保全隊的充能，班尼特加攻，綾華和優菈大絕輸出。另外還有一些較小眾但同樣可以實的流派如融化流等。