申鶴強不強值不值得抽 原神3.5攻略 申鶴聖遺物武器組隊分析｜《原神》3.5版本來到下半蛋池亦已更新，5星角色「神里綾華」復刻，以下《香港01》科技玩物頻道就提供神里綾華全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



角色簡介



申鶴是原神2.4版本登場的冰屬性長槍5星角色；由於在推出之前流出名字「shenhe」，拼音可以寫作「神鶴」，因此當年不少玩家推測為（因為性格有趣而）人氣不俗的璃月仙人「留雲借風真君」實裝進入蛋池，令申鶴在推出前的關注度特別高。而到申鶴實裝時雖然不是留雲借風真君本人，卻是其弟子，和另一人氣角色「甘雨」是同門師姐妹關係。

就如之前介紹「夜蘭」的時候也有提到，原神中性感成熟姐姐型角色是比較少見，因此申鶴一出時就廣受喜愛姐姐系角色的玩家愛戴；同時申鶴和甘雨及留雲借風的關聯亦令不少主推甘雨的玩家「愛屋及烏」喜歡申鶴。

黑色緊身衣+下乳實在是太色了...

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另外申鶴的角色造型也極為吸引，冰冷表情配上氣質銀色長髮、黑色緊身衣包裹著豐滿的大腿和高挑的身材，極短的上衣剛好透出同樣被緊身衣包裹著的下乳，而最重要是若隱若現的小肚臍（遊戲中的模組沒有肚臍，實屬遺憾），以造型的色氣度而言屬申鶴屬於原神之中最頂尖級數。再加人氣聲優川澄綾子a.k.a. Saber聲演之下，申鶴一個人就刺激了無數玩家的性癖，色圖數量在原神所有角色之中也是數一數二的多，和將軍、甘雨、綾華、胡桃、神子等最高人氣角色同級。

申鶴和甘雨為師姐妹關係，兩人的服飾亦有不少相似之處，「湊成一套」的感覺也很令人興奮...

申鶴強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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申鶴在5星角色中屬於比較特別的一位；一般而言5星輔助角色都較為泛用、可配於多種隊伍，例如「萬能插」鍾離基本上可放進任何隊伍，萬葉可以放進任物理以外的任何隊伍，心海萬能掛水+治療等等。但唯獨申鶴是專門輔助冰屬的角色，其自身的傷害也偏低難以作為主/副C角色使用，基本上她唯一的用途就是強化冰隊。

因此在抽申鶴時除了比起強度（以及性癖），更多是考慮是否有讓其上場的機會：如果自己根本沒有或不打算玩冰隊，那麼就算抽了申鶴回來也是頗難發揮。

原神3.5的申鶴復刻蛋池

當然另一方面，申鶴對冰隊的提升是相當大，例如永凍隊的推薦組隊「神鶴萬心」就是靠申鶴和萬葉的協同效應來極大提升神里綾華的傷害。如果你預算足充（或是很有愛），可以連同今期的另一位復刻角色「神里綾華」一同抽取，就可組成一隊豪華的冰隊了。有關神里綾華的攻略心得可見另文：

👉神里綾華強不強值不值得抽 原神3.5攻略 綾華聖遺物武器組隊分析

命座相關



五星角色的命之座基本上都是奢侈品，輔助型角色的命之座就更是奢侈品中的奢侈品；申鶴的命之座對實戰/手感的提升也不多，除非是錢多到無處可花的土豪否則不建議抽取。真的要抽的話，比較建議抽專武「息災」，提升會比命座大得多。

申鶴的命之座效果

很想要命座的話只建議抽1命，效果是令E技「仰靈威召將役咒」變成兩層，除了令循環更靈活、產出更多元素顆粒減少充能壓力之外，更重要是可以在綾華放完Q之後速切回去申鶴再放一次E技，補充Q技所消耗的層數，進一步提升綾華Q的傷害。2命延長Q技維持時間和少幅提升冰屬爆傷，但是原本Q技12秒基本都足夠輸出角色打出所有招數，實戰中的提升不會太多，不太值得專門去抽。

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武器相關



申鶴的專武「息災」，特徵是擁有極高的基礎攻擊力（白值），完美配合申鶴依照自身攻擊力為其他角色提高傷害的機制。但相對地這把「息災」就不算太泛用，白值極高的特點令部份依賴攻擊力的長槍角色如賽諾、魈、羅莎莉亞和物理流鍾離等也可以使用；但也不能說是很理想的選擇，而且對聖遺物雙爆的要求也會更嚴格了。

造型好看倒是真的

不過值得一提是今次武器池有整個原神中性價比最高的武器之一「霧切之回光」；如果兩把五星武器都沒有，用得到息災而又有足夠預算的話，也是可以著量投資一下武器池，隨便出一把都用得到。但如果已經有霧切，則建議可以不用追息災了（除非你本來就不介意定軌的花費...）

然後還是那句，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。申鶴可以使用任何高白值（基礎攻擊力）的長槍如和璞鳶（綠槍）、天空之脊、西風長槍、斷浪長鰭等。

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聖遺物相關



對申鶴而言重要的只有攻擊力和充能，聖遺物一般會選擇任意兩套攻擊力18%的2+2組合，如角鬥士的終幕禮+追憶之注連，也可以使用宗室4件，選對你而言成本較低的一種便可（當然一隊裡面不要有兩套宗室）。主詞條方面杯、沙和頭都用攻擊力百份比，副詞條只需攻擊力和充能，其他都不重要。

組隊相關



申鶴組隊基本上就是放進以冰屬性角色為主C的隊伍裡當輔助提升傷害，一般都言都是配搭神里綾華或甘雨，標準配置「神鶴萬心」永凍隊一直以來都是強勢隊伍。有關永凍隊可參見神里綾華的攻略：

👉神里綾華強不強值不值得抽 原神3.5攻略 綾華聖遺物武器組隊分析

亦可以用申鶴取化甘雨的傳統配隊「溫莫甘娜」中的迪奧娜；除了申鶴E幫甘雨加攻之外，申鶴Q的減冰抗也對甘雨來說是很大的提升，能全面提高甘雨的傷害。另外也可以用來取代融化甘雨中班尼特的位置，再進一步提高傷害（不過就沒有了班尼特的回血，需要小心操作），只能說不愧是同門師姐妹。

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另外也可以使用重雲E技的附魔效果，將其他角色的普通攻擊轉為冰屬，從而「強行」讓申鶴輔助，屬於邪道打法的一種，但也不失樂趣。例如申鶴+重雲+班尼特+香菱的組合，申鶴加攻再讓重雲打融化。