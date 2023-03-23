Steam Deck官方公開最熱門遊戲排行Top100 春季特賣未完有買趁早｜近年越來越多人PC遊戲和Steam，去年發售的官方手提主機Steam Deck也反應熱烈，適逢Steam Deck上市一周年，官方最近就公開了統計過去一年線上同時人數最多的100款遊戲，正在找遊戲玩的話可作參考。



Steam Deck最熱門遊戲Top 100 獨立小品到3A大作都有

Steam Deck推出一周年，此Steam官方手提機的表現相當不錯，直到最近為止都賣到斷貨（現時貨源短缺已消解，各型號都有庫存可隨時購買）。Steam官方就統計了在Steam Deck上遊玩人數最多遊戲，值得一提是遊戲種類相當廣泛，各種遊戲類型、新作遊戲到經典舊作、獨立遊戲到3A大作都有捧場客。之前《香港01》科技玩物頻道曾就Steam Deck開箱及實機測試，認為以Steam Deck玩「Forza」等3A大作效果不算理想；不過看來並非所有用家都對效能表現或FPS等如此重視，能夠以「手提」方式遊玩是最為重要吧。

Steam Deck一周年了

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按圖放大睇官方公布Steam Deck最熱門遊戲Top 20：



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Steam Deck最熱門遊戲第21至100名可前往官方名單查看：



https://store.steampowered.com/sale/decktop100

Steam春季特賣仍在舉行中 把握機會買平Game

Steam的春季特賣和Steam Deck 1周年限時9折在撰文之時仍在舉行中，現在正是出機的最佳時候，有興趣的話可參看下文：

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