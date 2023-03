Steam Deck限時9折三千蚊有找 適逢Steam春季特賣是出機最佳時機|Steam Deck已剛推出時全球斷貨,不過現時供應已回復正常。最近官方舉行發售一周年紀念活動,所有型號9折出售,最便宜64GB款更是三千有找;而且配合同日舉行的Steam春季特賣,出機連Game買大把野玩!



Steam Deck限時9折 最平款三千蚊有找

Steam Deck供應回復正常,繼歐美地區後,亞洲行貨也都能有現貨庫存可立即發貨了。最近Steam Deck就舉行發售一周年紀念活動,所有型號一律9折出售,最便宜的64GB款在9折後更是三千有找只需2959港元。在之前的介紹中也提過Steam Deck使用SD卡安裝遊戲讀取速度和內置SSD所差無幾,不然也可以玩家自己手動將內置SSD升級;因此並沒有太大需要特意購買高內存的款式、64GB版就最抵玩。注意今次9折到3月24日為止,有興趣出機就要把握機會。Steam Deck實測、開箱及SSD升級教學可見另文:

同期有Steam春季特賣 出機順便掃Game大把野玩

除了Steam Deck特價之外剛好現在是Steam春季特賣(Spring Sale),多款大作遊戲打折出售,出機順便掃Game。今次特賣同樣到3月24日為止,陣容相當不錯以下推薦一些抵買之選:

Sonic Frontiers 原價$338.00 特價$226.46(-33%)



破曉傳奇 原價$389.00 特價$155.60(-60%)



TRIANGLE STRATEGY 三角戰略 原價$479.00 特價$239.50(-50%)



ENDER LILIES 原價$115.00 特價$63.25(-45%)



Valkyrie Elysium 原價$479.00 特價$239.50(-50%)



FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE 原價$568.00 特價$323.76(-43%)



NieR:Automata Game of the YoRHa Edition 原價$308.00 特價$154.00(-50%)



SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE GOTY EDITION 原價$398.00 特價$199.00(-50%)



雙人成行 原價$ 279.00 特價$139.50(-50%)



GOD OF WAR 原價$398.00 特價$238.80(-40%)



ORI AND THE WILL OF THE WISPS 原價$209.00 特價$41.80(-80%)



DEVIL MAY CRY 5 原價$234.00 特價$77.22(-67%)



METRO EXODUS - GOLD EDITION 原價$311.00 特價$77.75(-75%)



GRANBLUE FANTASY: VERSUS 原價$138.00 特價$27.60(-80%)



RISK OF RAIN 2 原價$148.00 特價$74.00(-50%)



