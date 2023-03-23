Resident Evil 4 Remake生化危機4重製版攻略 版本差異解說三大早期心得｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake即將推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲解說，提供各平台版本差異說明以及遊戲三大早期重要心得。



各平台版本差異

《Resident Evil 4》Remake生化危機4將於PS4、PS5、Xbox Series及PC上推出；今次PS5和Steam售價相同一樣為438港元，沒有PS版比較貴的問題，而各版本的預約特典也相同。玩PS5版可保證穩定效能和極短載入時間；而PC版的優勢則是將來會有各種mod可以玩（例如必有的湯馬士小火車mod...）

Resident Evil 4 Remake預約特典

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值得一提是如果購買數位版，PS版可以於24日0時（即23日晚上12點）便能開始遊玩；而Steam版則需要等到24日早上9時才能開啟遊戲。如果打算推出首晚準時12點馬上狂煲的話，可能就要買PS版了。

另外是PS5實體版會附送專用立體視覺效果封套，如果是喜歡儲盒的玩家可以積極考慮。（網上圖片）

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3大早期實用技巧

1. 小刀彈返



彈返是重製版新加的系統，只要身上有廚刀或戰鬥刀仍有耐久度，就可按L1來擋住敵人的利器攻擊（當然擋不住捕捉）。 如果配合敵人的攻擊時間按L1的話更加令對方硬直、以及可使用體技攻擊對方。有趣的是連一些強敵的攻擊如電鋸佬也可以用L1小刀彈返（當然電鋸佬的話如果彈返反敗自己就會被秒殺了），由於本作沒有緊急迴避，彈返是極為重要的保命技巧，要多多利用。

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2. 體技



由原版生化危機4繼承下來的系統，將敵人打至硬直後再接近敵人即可發動體技（踢擊）。對一般村民敵人的話打頭1~2槍即可令其硬直然後就可體技；而除了射頭以外，射腳也可以令敵人硬直再體技，但通常需要多射一兩槍，以及射腳硬直不是使出迴旋踢而是前踢。對電鋸佬等強敵造成一定程度的傷害之後也可使用體技。

體技尤其是旋風踢是範圍攻擊，威力也很高，運用得宜可以幫玩家節省大量子彈；例如兩三隻村民如果全用手槍射可能要15~20發子彈才能解決，但用體技的話往往幾槍就能收掉，是本作最重要的技巧之一。

「踢出我天地」的Leon

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3. 人多時果斷用手榴彈



雖然體技很強，但如果敵人數量很多時，直接用手榴彈會比較好，一來敵人多時可能未出到體技已被攻擊，二來公事包空間有限手榴彈屯著太多也是佔位置，物盡其用才是最好的。通常有5隻敵人以上或1強敵+雜兵時就直接丟手榴彈吧。

轟呀

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《Resident Evil 4》生化危機4重製版的媒體評分早前已經解禁，遊戲獲媒體一致好評，共有26家媒體為遊戲給出10滿分，包括IGN、GameSpot和TheGamer等，而大部份的媒體就算不打滿分亦給出9分以上的優秀評價。在評分網站「Metacritic」上，遊戲的PS5版本在撰文時收錄97個評分，平均得分為93分，雖然比當年PS2的Biohazard 4得96相比是稍低一點，但亦是非常高的分數，在Metacritic的所有PS5遊戲評分排行榜中位列第5，僅次於《Elden Ring》、《巫師3完整版》《戰神: 諸神黃昏》及《Hades》。有關評分重點整理可見另文：

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https://www.metacritic.com/game/playstation-5/resident-evil-4