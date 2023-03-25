Resident Evil 4 Remake／BioHazard 4 Remake／生化危機4重製版 影片爆機攻略｜Resident Evil 4 Remake終於正式推出，今次Leon再次回歸，獨個闖入神秘的村莊，找尋總統的女兒，可是卻被卷入另一危機之中...



今集《Resident Evil 4》劇情描述Raccoon City生化事件爆發經過6年後，當時倖存者之一的Leon受招募（半被逼下）擔任總統的特工，並背負營救總統女兒Ashley 的任務，因而獨自前往西班牙。

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第1章

Leon與協助的警官一同走入神秘的村子，可是稍一不留神警官竟然不知所蹤，Leon只好硬著頭皮一個人入村尋人...

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第2章

Leon與另一位西班牙人被神秘人抓起來，而且更被注射了不知道什麼於身體之內，究竟Leon能否脫身呢？

第3章

被Ada救了的Leon為了繼續找尋目標人物，只好繼續在這個危機四伏的村子冒險。

第4章

Leon的身體似乎有些變化，難道是之前被打入神秘的藥身引起嗎？