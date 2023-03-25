Resident Evil 4 Remake RE4重製版攻略 全武器入手方法｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake即將推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供全武器入手方法。



大部份同商人買 一些要拾取或成就解鎖

《Resident Evil 4》有多種武器可選擇，大部份都會隨章節進度後可在商人處購買，或是使用「尖晶石」在商人處換領。另外有幾把槍需要在地圖中拾取獲得，以下提供全部需要拾取的武器位置及入手方法。

W870（散彈槍）



在第一章村莊裡其中一間屋子的2樓牆上，試玩版也能拿到的槍，一般來說都不會漏掉。

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Red9（手槍）



在第4章中坐船去湖泊正中央的船隻殘骸處開啟寶箱獲得，按圖放大位置：

CQBR突擊步槍



在第10章中里昂回到書庫中上一章艾殊莉取得鎖匙串的位置，以立方裝置匙開啟牆上的夾萬獲得。突擊步槍使用步槍彈藥，步槍彈藥本身數量已不多而自動步槍的消耗量又大，個人不是特別推薦，還是魔鬼魚比較好用；但就算不拿來用也可賣錢，因此還是值得拿取。按圖放大位置：

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LE 5（衝鋒槍）



在第11章中的「冷凍室」內，完成電路迷題獲得，由於解謎題時不會被敵人攻擊（就算敵人正在你身後都好），所以就算正被怪物追在身後也可不用理會直接解謎拿槍。按圖放大位置及電路迷題解法：

最後是RE4當相佛心的一個位是兩把麥林手槍（麥格農）「折翼蝴蝶」和「Killer7」都可直接於商人處購買，不需在地圖中搵餐死。

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