Resident Evil 4 Remake RE4重製攻 全機關謎題解法一覽速查｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake終於正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供全機關謎題解法一覽速查，方便大家打speedrun或多周目刷錢時不用每次都重新解謎。



第2章 六角形紋章

向右旋轉一次之後前後翻轉放入。

第2章 村長家的櫃

從左起是穀物、豬和人。

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第2章 村長家水晶球

首先向前推90度左右，再L1/R1調整角度。

第4章 叛教者之首（大洞窟祭壇）

提示都在附近的牆上，懶得再看的話按左上、右上和正下方這3個。

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第4章 褻瀆者之首（小洞窟祭壇）

提示都在附近的牆上，懶得再看的話從右下、左下和正左方3個。

第4章 教堂紅藍綠

首先在教堂右邊櫃內拿到藍色轉盤，然後拉動祭壇前的開關，使用藍色轉盤開始解謎。亂轉一通的話會很花時間，竅訣是先轉綠色將其對齊中央的邪教符號（用正12點的尖頭來對很容易），然後將紅色「拍齊」至綠色，最後才轉藍色就很簡單了。

+ 3

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第7章 四把劍

首先拉動鐵閘旁的開關，然後射擊鐵閘後方的鷹和蛇的牌子以打開鐵閘拿取血劍。然後在牆身上再拿取其他三把劍後按順序放好，從左至右分別是鐵劍、金劍、血劍、鏽劍。

+ 4

第8章 裝釘室石板

在室內找到三塊石板然後放到門上相應位置，紅色六邊型頭盔在左邊、紅色正方形盾在上邊、藍色正方形劍在右邊、藍色六邊形盔甲在下邊。

+ 1

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第9章 飯廳

里昂和艾殊莉分別坐在兩個指定座位，提示為牆身的油畫，誰坐哪邊都可以。

第9章 艾殊莉 時鐘

將時鐘調去11時04分即可（兩個都是），在Hardcore / Professional難度中為7時正

第9章 艾殊莉 地下靈廟

拉動鷹、蛇、龍和鹿4個鐘。

第9章 艾殊莉 地下靈廟

將燈光配合牆上的圖形；互動順序是中間後方->左邊->右邊

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第13章 解剖區電路謎題

將電路調整至下圖的樣式便可。

第14章 廢物處理區電路謎題

將電路調整至下圖的樣式便可。