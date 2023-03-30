Resident Evil 4 Remake／BioHazard 4 Remake／生化危機4重製版 1小時20分睇盡爆機故事｜Resident Evil 4 Remake終於正式推出，今次Leon再次回歸，獨個闖入神秘的村莊，找尋總統的女兒，可是卻被卷入另一危機之中...故事爆機至少都要玩十多小時，如果只是想快睇故事，可以看以下的文章。



今集《Resident Evil 4》劇情描述Raccoon City生化事件爆發經過6年後，當時倖存者之一的Leon受招募（半被逼下）擔任總統的特工，並背負營救總統女兒Ashley 的任務，因而獨自前往西班牙。

記者就將十多小時的遊戲影片，剪輯成1小時20分的故事精華影片，好讓大家快速了解故事。

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第1章

Leon與協助的警官一同走入神秘的村子，可是稍一不留神警官竟然不知所蹤，Leon只好硬著頭皮一個人入村尋人...

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第2章

Leon與另一位西班牙人被神秘人抓起來，而且更被注射了不知道什麼於身體之內，究竟Leon能否脫身呢？

第3章

被Ada救了的Leon為了繼續找尋目標人物，只好繼續在這個危機四伏的村子冒險。

第4章

Leon的身體似乎有些變化，難道是之前被打入神秘的藥身引起嗎？

第5章

Leon終於找到Ashley的位置並把她救出，然而二人還未來得及喘息下，村民已將整個地區重重包圍，Leon必須拚命保護Ashley逃離村莊。

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第6章

Ashley發現自己也被「普拉卡」的寄生物所感染，幸好Luis為她帶來一絲希望，Leon一邊安撫她一邊帶她逃離追兵。

第7章

Leon與Ashley成功逃離之後進入城堡，可是他們並不知道，城牆內的惡魔正向他們伸出魔爪。

第8章

Ashley用Leon的小刀威脅他後，自己走至城堡內深處，她看起來有點不妥，就像被人操控一樣。不安與困惑的Leon只好繼續追上她。

第9章

Leon終於與Ashley會合，但看起來她對自己的行動感到十分自責。Ashley被Leon開解之後，二人繼續啟程與Luis會面。

第10章

Ashley決定鼓起勇氣，救出被陷阱所困的Leon，可是二人再會不久，Ashley又再次被敵人抓走，Leon不得不再次深入城堡中營救。

第11章

Leon掉進陷阱之中，來到城堡地下深處，碰見了Luis。二人沒有其他選擇下，只好聯手合作回去地面，救出Ashley。

第12章

Jack Krauser曾經是Leon的恩師，今天卻成為了綁架Ashley的其中一人，更無情地奪走了Luis的性命。Leon為了完成Luis的遺願，帶著憤怒與困惑，啟程尋找Ashley。

第13章

Ada突然再次與Leon面前現身，但她真正目的依然未明，她到底是夥伴或只想再利用Leon？無論如何，多虧了她，讓Leon成功追上救出Ashley。

第14章

Leon在被邪教統治的孤島上與Ashley再會，然而他們體內的普拉卡正以驚人的速度成長，二人不得不加快腳步。

第15章

Leon終於了結Krauser多年來的恩怨，但無暇感傷，因為Saddle操控了Ashley，把她帶到孤島深處。

第16章

Leon一面受體內的普拉卡折磨，一面花盡剩餘的力氣，將Ashley帶到實驗室之中。他把所有希望都寄託Luis的心血上。

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