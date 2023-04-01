大河原邦男展覽｜即使不是動漫愛好者，相信對「高達」一詞都不會感到陌生，而此經典機械人的設計者，就是日本的神級機械設計師大河原邦男老師。



《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》於 4 月 1 日正式開幕（蔡浩騰 攝）

而今年適逢大河原邦男出道的 50 周年，海洋公園就聯同多個單位舉辦了《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》（下稱「大河原邦男展」），在稍早前舉行了開幕典禮、更邀得大河原老師到場剪綵以及親自講解場內多樣珍貴展品的來歷。

大河原邦男親筆留墨寶

雖然大河原邦男被稱為「高達之父」，然而他作為堪稱神級的機械設計師，在 50 年的工作歷程中，筆下作品還包括多個紅遍全球的動漫角色，例如《小雙俠》、《勇者王》、《太陽勇者》等等。

是次的展覽在 4 月 1 日方向購票人士開放，而在 3 月 31 日則舉行了開幕典禮，在典禮之後，大河原邦男更罕有地親自下場、在展覽場館帶領傳媒遊走一圈，同時「開金口」講解部份藏品的來歷、以及創作作品時的秘辛逸事等等。

大河原邦男老師在 4 米高的突擊自由高達雕像前講起《Gundam Seed》系列的創作秘辛，還謂《Gundam Seed》首部不單受男孩歡迎，還吸引了不少女性欣賞，才有了之後的《Gundam Seed Destiny》（蔡浩騰 攝）

大河原邦男老師親自製作的神高達畫像，透過影像合成、加入香港背景（蔡浩騰 攝）

在香港海洋公園舉辦的大河原邦男展，為大河原邦男老師出道 50 周年的首站，大河原老師除了借出珍貴手稿之外，亦有畫出新的畫作展出，在講解的同時亦在作品旁簽名紀念；

另外在擺放滿渣古頭的裝置藝術旁，老師更即席揮毫、繪畫一個渣古像，參與展覽的 Fans 千萬不要錯過！

擺放滿渣古頭的裝置藝術旁，老師更即席揮毫、繪畫一個渣古像（蔡浩騰 攝）

多件珍貴展品、超型巨大機械人

大河原邦男老師與一眾嘉賓在高達、小雙俠的機械人立像前留影（蔡浩騰 攝）

是次的大河原邦男展覽分為室內、室外兩部份，其中位於室外的部份只需要進入海洋公園就可以見到，分別有高達、小雙俠的機械人立像，以及 10 尊渣古列陣。

至於室內部份才是重點所在，場內根據作品作不同分區，並擺上大量珍貴的機械設定手稿👇👇👇

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除了有上述提及的手稿之外，場內更有多尊巨形雕塑，全皆為大河原邦男老師筆下的經典機械，例如甫進門就見到的《魔動王》的地隱俠、以及近代動漫迷不能不識的《勇者王》、《Gundam Seed Destiny》中的突擊自由高達等等。

限量紀念品

在展覽場館的最後，當然就有位置供 Fans 購買紀念品，目測場內有大批高達模型，但就與市面上見到的款式、價錢沒有太大分別，各位可以將注意力放在展覽限定的紀念品上。

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大會同時亦有多件價值不菲的限量商品供選購，如果有一定財力的話可以考慮一下👇👇👇

另外提提大家，如果是 iPhone 八達通的用戶，在展覽內消費就可以即時得到場館限定的虛擬八達通卡面。