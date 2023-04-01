大河原邦男展直擊｜高達之父帶團睇4米高自由高達、大批珍貴手稿
大河原邦男展覽｜即使不是動漫愛好者，相信對「高達」一詞都不會感到陌生，而此經典機械人的設計者，就是日本的神級機械設計師大河原邦男老師。
而今年適逢大河原邦男出道的 50 周年，海洋公園就聯同多個單位舉辦了《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》（下稱「大河原邦男展」），在稍早前舉行了開幕典禮、更邀得大河原老師到場剪綵以及親自講解場內多樣珍貴展品的來歷。
大河原邦男親筆留墨寶
雖然大河原邦男被稱為「高達之父」，然而他作為堪稱神級的機械設計師，在 50 年的工作歷程中，筆下作品還包括多個紅遍全球的動漫角色，例如《小雙俠》、《勇者王》、《太陽勇者》等等。
是次的展覽在 4 月 1 日方向購票人士開放，而在 3 月 31 日則舉行了開幕典禮，在典禮之後，大河原邦男更罕有地親自下場、在展覽場館帶領傳媒遊走一圈，同時「開金口」講解部份藏品的來歷、以及創作作品時的秘辛逸事等等。
在香港海洋公園舉辦的大河原邦男展，為大河原邦男老師出道 50 周年的首站，大河原老師除了借出珍貴手稿之外，亦有畫出新的畫作展出，在講解的同時亦在作品旁簽名紀念；
另外在擺放滿渣古頭的裝置藝術旁，老師更即席揮毫、繪畫一個渣古像，參與展覽的 Fans 千萬不要錯過！
多件珍貴展品、超型巨大機械人
是次的大河原邦男展覽分為室內、室外兩部份，其中位於室外的部份只需要進入海洋公園就可以見到，分別有高達、小雙俠的機械人立像，以及 10 尊渣古列陣。
至於室內部份才是重點所在，場內根據作品作不同分區，並擺上大量珍貴的機械設定手稿👇👇👇
除了有上述提及的手稿之外，場內更有多尊巨形雕塑，全皆為大河原邦男老師筆下的經典機械，例如甫進門就見到的《魔動王》的地隱俠、以及近代動漫迷不能不識的《勇者王》、《Gundam Seed Destiny》中的突擊自由高達等等。
限量紀念品
在展覽場館的最後，當然就有位置供 Fans 購買紀念品，目測場內有大批高達模型，但就與市面上見到的款式、價錢沒有太大分別，各位可以將注意力放在展覽限定的紀念品上。
大會同時亦有多件價值不菲的限量商品供選購，如果有一定財力的話可以考慮一下👇👇👇
另外提提大家，如果是 iPhone 八達通的用戶，在展覽內消費就可以即時得到場館限定的虛擬八達通卡面。
《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》展期為？
2023 年 4 月 1 日至 6 月 4 日，於香港海洋公園內舉行，展覽內容、購票詳情可見此文。
《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》門票價格是多少？
「海洋公園 X 大河原邦男 50 周年展」套票售價為港幣 448 元，除可以進入展覽主場館，亦可遊玩海洋公園的景點及遊樂設施；海洋公園「無限 FUN 入場證」持有人只需選購港幣 200 元增值票，便可進入展覽主場館。展覽內容、購票詳情可見此文。留意門票有指定參觀時段，每節只有 45 分鐘。
大河原邦男是誰？
大河原邦男是一位在機械設計及模型製作領域中備受尊敬的日本藝術家與工匠。他的作品風格獨特，尤其在機器人設計方面獨具匠心。他最著名的作品之一是《高達》系列機器人，此後還有《勇者王》、《魔動王》等機械設計都深入民心。