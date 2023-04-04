多啦A夢未來百貨公司時代廣場店｜過100精品／家品／服飾香港首賣
多啦A夢未來百貨公司時代廣場店｜Time Square間 The First SLAM DUNK 限定店閉幕後，原址轉為「多啦A夢未來百貨公司」限定店！入面有350種官方日本直送精品，當中有100樣係香港首次發售。現場仲有多啦A夢立體公仔，同一眾主角巨型立板給你影相打卡。即睇限定店舉辦日期、時間地點及新貨資訊。
唔使飛去日本啦
日本《多啦A夢》官店名為「ドラえもんオフィシャルショップ 未来デパート」，日本實體店位於東京台場Diver City（即是有1：1高達那個商場），但現在不用飛過去迫4小時出關，多啦A夢已經用隨意門將大量多啦A夢日版精品新貨運來香港。
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香港時代廣場店分為2樓平台的迷你店，方便路過的人打打卡，正式購物可以上4樓的主店，雖然立體裝飾品真的不及日本店豐富，但4樓那面巨型的打卡場，都算頗漂亮，如果選人少的時段去，可以慢慢影。或者是配合多啦A夢的高消費力fans多數是女性，商品類型主要是公仔、小文具、飾物、食具等。
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以下記者推薦6種類items：
多啦A夢流浪貓公仔｜有貓耳仔的多啦A夢，還坐在迷你紙皮盒內扮流浪貓，非常Cute。
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彩色玻璃風小蝴蝶扣針｜彩色透明的蝴蝶翼很漂亮！
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日本製多啦A夢食具｜有櫻花圖案的茶壺、茶碗、杯子及和果子碟仔，全部Made in Japan。另外還有玻璃、仿木、中華風等不同的餐具系列呢。
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多啦A夢50音咖啡杯｜以アイウエオ 50音順序排列，每款代表1種多啦A夢法寶。
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50音片假名刺繡匙扣｜以多啦A夢日文版書名標題的獨有字型，製作出50音匙扣。
空地水泥管萬年歷裝飾｜多啦A夢和大雄坐在片集中常見的建築空地和水泥管上，眼視好像在看星星，很浪漫。
多啦A夢未來百貨公司期間限定店活動詳情
地址：銅鑼灣時代廣場 2樓中庭及5樓517-519號舖
日期：即日起至2023年 4月23日
營業時間：12:00 - 21:00
多啦A夢未來百貨公司是甚麼？
多啦A夢未來百貨公司即《多啦A夢》日本官店（ドラえもんオフィシャルショップ 未来デパート），除了網店，還有家實體店於東京台場Diver City。今次特別「出張」到香港做期間限定店。更多新貨詳情可點擊以下連結：Link
香港多啦A夢未來百貨公司Pop Up Store 在哪裡舉行？
多啦A夢未來百貨公司期間限定店地址為 銅鑼灣時代廣場2樓中庭及5樓517-519號舖，更多新貨詳情可點擊以下連結：Link
時代廣場多啦A夢未來百貨公司Pop Up Store 是否需要事前預約？
時代廣場多啦A夢未來百貨公司Pop Up Store 不需要事前預約，即日起至2023年4月23日舉行， 更多新貨詳情可點擊以下連結：Link