草神納西妲強不強值不值得抽 原神3.6攻略草神聖遺物武器組隊分析｜《原神》最新3.6版本已於4月12日更新，今次蛋池迎來5星角色草神「納西妲」及「妮露」復刻，以下《香港01》科技玩物頻道提供草神納西妲全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



角色簡介



納西妲是於3.2版本推出5星草屬性法器角色，為遊戲中的七神之一、須彌的主神，在玩家之間一般暱稱「草神」。納西妲自推出以來一直是《原神》中人氣最高的角色之一，一來角色外型吸引、服裝設計獨特，而且由3.0到3.2的主線任務、圍繞須彌城和拯救草神展開的劇情都非常精彩；再加上納西妲雖然有著小女孩外型但卻有著深思熟慮的智慧和廣大的包容力，「母性蘿莉」屬性帶來的反差萌，都令納西妲的人氣水漲船高。當時3.2版草神蛋池更是打破了遊戲的營收紀錄，單是中國地區的App Store在一星期內就怒吸3400萬美金營收。

納西妲媽媽...

納西妲在《原神》的二創中亦很受歡迎；大概是因為納西妲服裝設計優秀，令草神成為熱門cosplay選擇，在推特上很容易就能看到各路草神cosplay。

草神納西妲強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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除了夜蘭之外，個人認為草神是整個《原神》中最值得擁有的角色：她擁有現時一流的強度，草屬相關反應在現時《原神》中是強勢體系，而納西妲作為草神自然就是草屬的頂點，在各種草屬隊伍中都有超強表現。而納西妲在性能強勁的同時育成難度也低，因為草屬體系多以精通為主，對隊員、武器及聖遺物副詞條等的要求都較低，隊伍容易成形。

妮露強不強值不值得抽 原神3.6攻略妮露聖遺物武器組隊分析

戰鬥以外的草神在野外探索也很有用，E技「所聞遍計」有「隔空取物」效果：長按E進入「攝影模式」後可以標記視線範圍內的採集物（最多5個），然後放開E鍵時就會自動收集已標記的採集物，用來撿劫波蓮這類長在懸崖上的物品時非常方便。

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不過以上都還不是最重要的，最重要的是納西妲有專用機制：睇心聲。使用E技「所聞遍計」短按掃過須彌地區任何頭頂上有名字的NPC，即可聽見他們的心聲，而且所有的心聲都有配音（就算該NPC本身的對白沒有配音）。此技能有效範圍覆蓋須彌全境，不單是須彌城，奧斯摩港、阿如村、化城郭、維摩莊等其他集落的NPC都有效。而且不單是常駐NPC，就連因任務/劇情而限時出現/改變位置的NPC都有心聲可聽（但可能就沒有配音了）；有了聽心聲之下，對劇情當下情境和須彌的人民生態都能有更深入體驗。

有草神和沒草神，在戰鬥以及劇情的體驗都截然不同，強烈推薦所有原神玩家都應該要擁有一隻草神。如果你上次錯過了草神，今次就請務必補回；以至於如果是剛剛入坑、手上沒什麼石的玩家，也建議即使課金都去弄一隻草神回來（0命即可），絕對不會後悔。

草神，你值得擁有

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命座相關



草神命座帶來的提升頗大：1命效果令Q技「心境幻成」在計算隊友帶來加成時額外計入火、雷、水各一名。注意是隊伍中沒有該屬性角色的也會計算，舉例如果玩家用草神和妮露組成雙草雙水隊，原本只能計算2水帶來的持續時間延長9秒，但有1命之後的草神就能額外獲得1火的26.8%滅淨三業傷害及1雷的0.45秒觸發間隔縮短（以天賦10級計算），是不錯的提升。同時觸發間隔縮短也就代表上草頻率提升，或者會令一些隊伍的玩法產生變化。

心境幻成

而2命效果則令綻放相關反應可以爆擊，以及激化相關反應能令敵人減防。在《原神》中減防的手段非常稀少，減防效果十分明顯提升相當大（所以雷神2命的無視防禦效果這麼強），而且減低敵人防禦力等同提升全隊傷害，效益非常高。

但命座提升大還提升大，草神0命已經是完全體，命座都只是數值/傷害上的提升，沒有命座專用機制。而0命草神不論傷害還是輔助能力都已經很強，可打穿整個遊戲有餘，命座只是錦上添花完全沒有需要。總之草神的命座完全是奢侈品，0命已經足夠有餘，沒有任何追命座的需要。

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如果有預算想多抽一點，個人會建議抽「0+1」即0命草神+專武，外觀畢業比命座重要。當然如果預算充足，不介意花兩三千元來抽蛋，那就可以「2+1」2命草神加專武，就可以擁有突破天際輾壓一切的強度。不過2命之後的提升就不算太多，除非很有錢又捨得花費，否則2命之後的都不太值得抽。

納西妲命座效果一覽

武器相關



草神的專武「千夜浮夢」能提升自身精通及元素傷害，同時可為其他隊友提供精通加成，效果十分強力。作為草神專武當然是完美配合，但另一方面其泛用性就不算太高，給其他用精通的法器角色如蒸發/融化煙緋，或是激化神子等用也是可以，但因為武器本身沒有雙爆加成，會令聖遺物的雙爆要求大大增加，畢業條件苛刻。

千夜浮夢

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同池還有妮露的專武「聖顯之鑰」，加上附帶的4星UP中還有非常優秀的單手劍「西福斯的月光」以及胡桃的平民神裝「閘裡滅辰」；如果打算抽妮露，又沒有西福斯和閘裡滅辰的話，可以考慮一下今次的武器池。一般而言除非預算充足，否則都不特別建議抽武器池；但是今期的限角草神和妮露都是對命座沒有要求的角色，如果抽了兩邊0+0之後還有預算剩下，可以考慮投資武器池。

但說到底還是那句，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。納西妲的四星武器可用祭禮殘章（精1即可）及流浪的晚星等。

另外也考慮的是同池還有妮露，應如何分配預算方面，個人會建議要優先確保草神和妮露的0+0，即兩隻都只抽0命同時不抽專武。如果兩隻0+0之後還有預算，則建議抽武器池，因為草神和妮露的命座提升都不多，0命之後建議先抽武器，無論出哪一邊的專武都屬不錯。如果預算很多抽完武器之後仍然有貨的話，則可以考慮補妮露1命及/或草神2命，妮露1命的水圈完美覆蓋可簡化操作，草神2命則是傷害大提升。

關於妮露的武器／命座／聖遺物／組隊等詳細可見下文：



👉妮露強不強值不值得抽 原神3.6攻略妮露聖遺物武器組隊分析

聖遺物及詞條相關



草神納西妲的聖遺物基本上只有草套（森林的記憶）4件和飾金（飾金之夢）4件兩個選擇；一般而言比較建議穿草套，因為納西妲的E技令其在後台也能持續續發草套減抗效果，覆蓋率比其他草屬角色高。而由於草套減抗效果無法疊加，所以通常不會讓同隊兩個角色帶草套，一般就是讓草神帶，當然如果你有更好理由要讓同隊其他角色穿草套的話，那就讓草神帶飾金套。

如果對隊伍最佳化不是太講究的話（而以草神的強度不用太講究也沒問題）無腦穿草套4件就可以了。

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主詞條方面會在精通、草傷及爆擊率之間選擇；如何選擇則要視乎你的武器、副詞條及組隊而定。對草神而言最重要的是確保1000精通來最大化草神的天個被動天賦「淨善攝受明論」（跟據隊中精通最高的角色來提升場上角色精通）及「慧明緣覺智論」（跟據自身精通提升滅淨三滅爆擊率及爆傷）的效果，兩者都是在剛好1000精通時達到最大效果。

不過也要注意超過1000精通之後，精通對草神的收益就會變得很少，所以玩家不用將草神自身的精通堆到1000，而是應該將隊伍其他成員的精通加成考慮進去，例如雙草共鳴的80精通、妮露的天賦「折旋落英之庭」的100精通等，讓草神在疊好加成之後的精通剛好達到1000，其他數值則分配去草傷及雙爆，來獲得最大的效益。

總結而言就是在達到1000精通之前都要用精通主詞條，有需要的話就3件全都精通；如果副詞條或隊值加成後令精通超過1000的話，就將精通改為雙爆或/及草傷。記者自己的情況是有專武「千夜浮夢」，同時由於有3個遺物的副詞條精通較高，只需2個精通聖遺物加上雙草共鳴後已達1019精通，因此使用爆擊頭來提高爆率。不過記者這個配置的草神如果拿去妮露隊就會精通溢出：因為妮露天賦加100精通，若有專武則再加約140精通，這時就可再進一步將精通杯換成草傷杯再提高傷害。

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總結草神納西妲的聖遺物選擇：

- 不夠1000精通時：精精精

- 2個主精通就夠1000時：精草精 / 精精爆

- 1個主精通就夠1000時：精草爆



如果你像記者一樣會讓草神去不同的隊伍中打工玩不同組合，懶人的話可為草神配足1000精通（畢竟不是所有隊伍都有精通加成）；但若不怕麻煩，就可為草神在精通以外再準備草傷杯和雙爆頭，以在不同隊伍中替換獲取最大收益。

還有一點是雖然草神的Q技只需50能量即可使用，但草神基本上只會在後台累積能量，因此還是需要少許元素充能才能無縫涵接Q技（主要是草神E技使用時並不產球，只有在造成滅淨三業傷害後才會產球，所以9成9時間草神只能在後台吃球，累積能量較慢）一般而言20~25%左右的充能就很足夠，體感上是副詞條很歡迎你歪三四個充能，不用追求完美雙爆詞條。

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組隊相關



就如文章最開頭所說草神是草屬的頂點，幾乎任何草屬體系的隊伍中草神都是最佳人選；只有在沒有草神或者需要兩隊草屬相關隊伍（例如打深境螺旋）的時候才會積極採用其他草屬角色。當然很多時候草屬隊伍都需要兩個草屬角色來湊出雙草共鳴，因此就算有了草神，另外再多練草屬角色也是有需要的。

草神的組隊非常靈活和多元化，所有草屬相關反應都用得她之外，甚至可將草神當成單純250精通加成放進任何用精通的隊伍中，就連和草屬沒有反應的冰屬，也可藉由草+火的燃燒反應來提供火元素給冰角色打融化；基本上除了純物理隊之外到處都可見到草神的身影。以下例出一些較常見（並不是全部）的草神隊伍：

妮露「妮綻放」隊



以草神配合妮露專用的綻放「豐收之核」的隊伍，要使用豐收之核隊伍中只能有水或草屬的角色，一般都是兩水兩草以取兩個組隊共鳴效果。嚴格地說妮綻放隊除妮露外沒有點名成員，一般而言高端配置是妮露+心海＋草神＋任意草角（個人喜歡用草主）。

妮綻放隊容易成型且傷害很高，有專武的妮露一粒種子可打出3萬以上的傷害，而且由於敵人越多時種子產出越快，同時種子本身又是範圍攻擊，在面對複數敵人時妮綻放可打出突破天際的範圍傷害，唯一缺點是對單傷害比其他特化角色（如宵宮等）稍低。

妮露「妮綻放」隊

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久崎忍超綻放隊（草神國家隊）



一個非常容易成型，但強度和下限都很高的隊伍，如果是剛入坑不久的玩家十分推薦。超綻放的原理是先以水+草產出種子，然後以雷元素觸發種子就會變成自動追蹤的草傷害攻擊。這裡使用久崎忍E技的雷圈作後台雷，沒有久崎忍可用菲謝爾和北斗，但是效果會差很多。通常配置是久崎忍+草神（也可用艾爾海森）+行秋/夜蘭，最後一個成員隨意，需要盾時可用迪奧娜或鍾離，想要更多輸出就用菲謝爾或北斗。

久崎忍超綻放隊（草神國家隊）

超綻放隊的造價很低，作為核心的久崎忍0命即可（當然有2命更好），數值亦只需要等級和元素精通（用樂園遺落之花套裝，副詞條和爆擊率之類完全不用理），武器也只需任意副屬為精通的單手劍。手法也很簡單，只要草神掛E+行秋開Q再久崎忍放E後換回草神不停普攻即可。加上超綻放攻擊是自動追蹤，不需要瞄準操作要求低，同時整個隊伍的傷害下限很高，有精通就有傷害，對副詞條更是接近零要求，不用刷雙爆聖遺物刷到死去活來，非常推薦新玩家培育一隊。

記者的久崎忍有900精通，一個超綻放已可打25000以上的傷害

烈綻放隊



原理和超綻放相約，只是不用雷屬打超綻放而是用火屬打烈綻放。一樣是草神+行秋/夜蘭提供水+草產生種子，然後提供火元素的「打火機」一般會用煙緋，一來有射程較為不怕被自己的烈綻放炸到，二來滿命煙緋可以幫自己上盾減少對輔助的要求。以強度論比超綻放或妮綻放是略遜一籌，不過十分好玩，推薦有餘力多練角色的玩家一試。

烈綻放隊

超激化隊



以草神提供後台草和精通加成，來讓雷屬角色打超激化輸出的隊伍。基本上任意兩草加兩雷屬輸出角色即可成型，記者個人是用八重神子和刻晴，草屬則是用草神和瑤瑤。這個隊伍的輸出手法和循環都很自由，只要常駐草神E技和神子3E（三個殺生櫻）即可，刻晴則是一有空間就輸出，需要補血時就換瑤瑤出來。

超激化隊

蔓激化隊（提八納鐘）



以提納里為主C、八重神子和草神作後台掛屬反應讓提納里打蔓激化的隊伍。輸出循環不複雜，鐘離開盾後神子EEE>草神EQ>提納里EQ後打三個蓄力箭（重擊）後重覆；這個隊伍的輸出很高是現時一線強隊，但整個隊伍基本上是為提納里服務，沒有提納里的話就不成立了；或者可以用艾爾海森代替提納里，不過0命艾爾海森E技CD較長需要調整迴圈。