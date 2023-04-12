妮露強不強值不值得抽 原神3.6攻略妮露聖遺物武器組隊分析｜《原神》最新3.6版本已於4月12日更新，今次蛋池迎來5星角色草神「納西妲」及「妮露」復刻，以下《香港01》科技玩物頻道提供妮露全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



角色簡介



妮露是《原神》3.1版本中登場的5星水屬性單手劍角色。像妮露這類「舞孃」型角色一向在動漫迷間都很受歡迎，較高的露出度加上婀娜的舞姿再配合上金元壽子的甜美聲線，再加上在3.0到3.2版本之間的劇情妮露也有不少曝光率，令到妮露在玩家間搏得相當高的人氣，尤其是色圖數量絕不亞於將軍、神子、甘雨、胡桃等人氣角色。

妮露美如畫

妮露強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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妮露可說是原神的「新手大禮包」：因為妮露的隊伍對角色陣容和命座要求低，不需什麼2命限角或滿命4星等極容易成型；同時妮露的育成難度也低，讓很多人頭痛的聖遺物副詞條，妮露則是近乎沒有要求。但是在對各種條件都近乎沒有要求的同時，妮露隊的強度卻絕對不低，傷害下限高尤其是對群體表現極佳，屬全遊戲中數一數二最強。如果是剛入坑的玩家，建議預算許可的範圍內將草神和妮露都抽回來，可以在短時間內極速提升戰力，打地圖或是刷秘境都會輕鬆很多。

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妮露命座相關



妮露命之座帶來的提升並不算太明顯，較為顯著的有1命提升E技水劍的傷害及水圈的持續時間；2命則可令減低敵人的水抗及草抗。2命減雙抗看起來很屈機，但是妮露隊伍中的傷害主要來自「豐穰之實」的綻放草屬性傷害，而草抗已經有草套（森林的記憶）來減了，妮露2命再減抗固然也很好，但也不算飛躍性提升。如果預算很多很想抽命座的話建議1命即可，水圈時間加6秒令其可以完美100%覆蓋，輸出循環也更自由。

妮露命之座

武器相關



妮露的專武「聖顯之鑰」對妮露有極大提升：由於妮露的機制使得其需只需生命值而不需其他數值，聖顯之鑰副屬高達66.2%的生命加成可為妮露帶來大量生命值i.e.提升很多。同時聖顯之鑰還有依據裝備者的生命值上限來為全隊增加精通的效果，提高本來就要堆生命的妮露的輔助能力。另外值得一提是目前為止副屬為生命的單手劍只得聖顯之鑰之一把，種種因素加起來使得妮露的下位替換武器和專武的差距會比其他角色較大。

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不過聖顯之鑰也是屬於較為專的專武，其他單手劍角色很難使用，頂多就是純輔助的久崎忍和班尼特會用，但既然是玩輔助對武器也就不用那麼講究了。而且雖說妮露專武提升較大，但也不是說妮露沒有專武就不能玩，無非是傷害比有專武的低一點，但亦已有足夠打通遊戲所有內容的強度，在預算不足的情況下永遠優先抽角色。如果不抽專武的話，建議使用鍛造武器原木刀或西福斯的月光，都沒有的話就隨便拿一把吧。

聖顯之鑰

另外要考慮的是同池還有必抽角色「草神」納西妲，應如何分配預算方面，個人會建議要優先確保草神和妮露的0+0，即兩隻都只抽0命同時不抽專武。如果兩隻0+0之後還有預算，則建議抽武器池，因為草神和妮露的命座提升都不多，0命之後建議先抽武器，無論出哪一邊的專武都屬不錯。如果預算很多抽完武器之後仍然有貨的話，則可以考慮補妮露1命及/或草神2命，妮露1命的水圈完美覆蓋可簡化操作，草神2命則是傷害大提升。

關於納西妲的武器／命座／聖遺物／組隊等詳細可見下文：



👉草神納西妲強不強值不值得抽 原神3.6攻略草神聖遺物武器組隊分析

聖遺物相關



妮露唯一的有效數值就是生命值：其元素戰技、元素爆發與最主要的傷害來源「豐穰之核」的傷害數值均只與妮露的最大生命值有關。而且豐穰之核無法爆擊，因此其他一切數值諸如攻擊力、雙爆以至精通和充能都不重要，只需要猛塞生命值就可以了。

因此聖遺物選擇千岩牢固2件（+20%生命）和剛剛3.6版本新出的花海甘露之光2件（+20%生命）；如果短時間內不會去刷花海套的話，可以用2水套（15%水傷）或2樂團/樂園（80精通）暫代。

接下來就去刷一下花海將生命推上7萬5

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主詞條和副詞條方面就是生命，生命和生命：要用盡妮露天賦「翩舞永世之夢」需要74445的生命值，但在未有花海套之前這個數字就算以專武+3個生命聖遺物，再加一堆生命的副詞條也是很難達到的。以記者自己的90級妮露為例，因為未有花海套所以套裝效果只得1個20%生命，而5個聖遺物副詞條合共有38.5%的%生命值和2032的生命值，但在組了雙水共鳴之下也才得73596生命，沒能達到上限。因此就算換了花海套，還是會需要很多生命副詞條才能達到上限，換言之你不用擔心生命溢出，總之不論主副詞條都拚命找生命值和%生命值就可以了。

在生命以外稍為算是有用的數值只得精通和充能，因此條件許可下在生命以外的副詞條就盡量找精通和充能，但是遠遠不如生命重要。至於攻擊力和雙爆對妮露的效益接近為0，一點需要都沒有。

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組隊相關



水草隊（妮綻放隊）



這裡稍為解釋一下妮露的玩法及其專屬綻放機制：當妮露所在的隊中只得水和草兩種屬性的角色時，妮露的天「折旋落英之庭」在妮露使用E技的第三段之後（水劍和水圈均可），會為全隊附加30秒的buff，這個buff可提升100精通，以及最重要是會將一般水+草元素所生成草原核變成專用的「豐穰之核」。

豐穰之核的傷害同樣視作綻放，但和一般草原核不同是它生成後很快（一秒左右）就會爆炸，不像一般草原核如果沒有其他元素來觸發「超綻放」或「烈綻放」的話會存在一段時間，亦即所謂的「妮綻放」。這個天賦是妮露專屬綻放的基礎，亦是組隊需要純水+草的理由。

折旋落英之庭和豐穰之核

而妮露的另一個天賦「翩舞永世之夢」的效果是根據妮露的生命值上限來提升「豐穰之核」的傷害，亦是妮露要堆生命（亦只需要堆生命）的原因。「翩舞永世之夢」的效果要超過30000萬點生命上限之後才計算，堆到74445時獲得滿400%效果。

翩舞永世之夢

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一般建議妮綻放隊以二水二草編成，高端配置是妮露+心海+草神+任意草屬角色（個人推薦用草主或柯萊）；低配則可用妮露+芭芭拉+草主+柯萊，除了妮露全都是免費/活動贈送過的角色。手法也很簡單，

另外也有三水一草的流派，原理是希望藉著換入行秋/夜蘭來加強妮綻放隊本來較弱的對單傷害，但實際上並不會比二水二草強出多少，而且還損失了雙草共鳴的80精通和（因為需要草神站場而用不到）的草神天賦250精通，除了一些特別情況外都不太推薦三水一草組合。

當然妮露也不是非得組水草隊不可，也是有其他例如將妮露的水圈單純當成後台掛水用來打感電，或是放進「胡行鐘」體系當成第4水，後台掛水+專武buff精通的奇怪玩法。固然不是沒法玩，也有足以下深淵的強度，但始終浪費了妮露的天賦技能，還是比較建議用妮露另組妮綻放隊。