兩日本女高中生跳樓死亡直播瘋傳 疑遭《原神》直播主劈腿才輕生｜早前日本有兩名相信是女高中生的年輕女子墮樓身亡，墮樓前一刻兩人更在推特Twitter上進行直播，相關影片在推特上瘋傳。而直播瘋傳之後更爆出兩人輕生原因是遭日本一名《原神》直播主出軌（劈腿），出軌對像更竟然是互相認識的朋友。



日本JK死亡直播推特瘋傳 墮樓一刻震驚網民

根據日本媒體報導，有2名女子在4月13日凌晨3點55分左右，在千葉縣松戶市內某公寓的頂層10樓墜樓。當地住戶發現後立刻報警，惟其中一人已當場死亡，另一人則送醫後不治。據指事發現場頂樓放著兩人的學校制服上衣、手機和鞋，警方目前認為兩人是共同選擇輕生。

日本各媒體亦有相關報導。https://news.yahoo.co.jp/articles/8103a2c9533ac0f3a49dd83ea9ba2a47c3b6ffca

👉消委會｜網絡安全軟件32款評測 Norton ESET 評分竟低過免費軟件

最令人震驚是在推特Twitter上流傳疑似是兩名死者在死前進行的跳樓直播：直播中兩位女事主看起來年齡介乎10至20歲、身穿女高中生（網上一般暱稱「JK」）制服；其中一條直播片段更可清楚見到兩人手牽手墮樓的一刻、兩人墮樓數秒後傳來重物落地的聲音，影片震驚日本網民。

相關死亡直播目前已被推特移除。圖片翻攝自網絡。

👉消委會13款匹半窗口冷氣機評測｜能源效率差4倍 慳電要買呢一款

相關直播已被推特移除，然而曾進行死亡直播的兩個推特帳號「さんかれあ」（@R_di4__）及「無能」（@iiyo_00）在撰文時仍可正常閱覽；兩個帳號在事發當晚均上傳多張自拍、其中有和死亡直播時穿上相同服裝照片，更有一則帖文為「最後的晚餐是松屋」。

https://twitter.com/iiyo_00/status/1646184237912162304

兩名正直大好年華的妙齡少女為何突然自尋短見令人不解，但很快就爆出竟是和日本一位《原神》直播主有關。

一位名為「ピャスカル」（Pyascal，推特ID@pyascal3640）、主要進行《原神》的Cosplay及遊戲直播主日前在兩名女生自殺當日於推特發表「自首」文章，指自己的女朋友剛剛決定輕生。Pyascal表示他和女友認識時間不長，但已經有很深入的感情，他亦指女友在經SNS認識Pyascal之前已有自殺傾向。兩人交往之後，因為Pyascal在直播事業和頻道經營上需要進行「戀愛營業」，因而導致女朋友相當不安；更指在事發前不久女朋友曾打電話給自己說要來東京自殺。

ピャスカル。@pyascal3640

👉消委會分析網遊手遊課金陷阱｜投訴也難追討 教3招保障自身權益

Pyascal在告白文中續指事發前曾安慰過女朋友，惟最終亦無法阻止悲劇發生；在得知跳樓事件後他和警方「自首」解釋事前原因，而警方則認為他無罪。現在他感到非常後悔，如果當時多行一步，或者就能避免女友輕生。Pyascal在文末表示自己亦很想追隨女友而去，想再見到女朋友一面，每當想起女友的容貌時都會難過得想死；無論之後是否能繼續活下去，大概也會一世都背負著罪惡感而活。

https://twitter.com/pyascal3640/status/1646435182965301248?s=20

👉2023年4~5月必玩遊戲｜薩爾達王國之淚 Star Wars Jedi死亡之島

整篇告白文均十分煽情，Pyascal將自己塑造成只差一點而沒能阻止悲劇發生的深情男子；事實到底是否如此無可得知，但很快就有爆料指出背後大有隱情。在Pyascal的「告白」刊出後，日本爆料系YouTube頻道「korekore」（コレコレチャンネル）發表爆料直播，指其中一名死者在生前曾透過LINE向korekore諮詢，表示尚未成年的自己和Pyascal交往，期間更多次被Pyascal強行要求進行無安全套性行為。korekore也公開了一些相信是Pyascal和女事主的對話截圖。

コレコレ的相關爆料直播。https://www.youtube.com/live/IdUP-1BF7wU?feature=share

👉Pokemon卡再次爆炒奇樹新卡一出炒至近30萬 千人通宵排隊搶購轉賣

而該女高中生因為無法再忍受此事而跟一位朋友商量，卻不料該朋友竟然也正和Pyascal交往中，亦即Pyascal一腳踏兩船；兩人因而一同向Pyascal對質，卻反遭對方以法律威脅「如果妳們公開此事，我會透過所屬公司的律師起訴」、「因為是洩漏情報後果會很嚴重」等。

https://www.youtube.com/live/IdUP-1BF7wU?feature=share

👉草神納西妲強不強值不值得抽 原神3.6攻略草神聖遺物武器組隊分析

兩人在向korekore諮詢時，korekore建議當事人往後不要再跟Pyascal見面；惟兩位女事主可能難以承受現實、想不開之下最終走上絕路，她們死前的直播影片亦在網上廣傳。而在悲劇發生之後，korekore才再在「緊急直播」中爆料死者生前向其諮詢的內容；雖揭露了Pyascal惡行，但也有觀眾不滿其以悲劇搏取點閱率的「人血饅頭」行為。

當然目前為止關於Pyascal出軌、一船踏兩船以及以法律威脅死者等行為，均為korekore爆料的片面之詞，是否完全可信有待商榷。事件目前尚未有進一步進展；在告白文中表示將無限期停止活動的Pyascal已刪除（或隱藏）YouTube頻道、Twitch頻道及IG帳號的內容，IG帳號的個人描述亦改為「我也會去那邊」（俺もそっちに行くよ）。

https://www.instagram.com/pyascal3640/

👉妮露強不強值不值得抽 原神3.6攻略妮露聖遺物武器組隊分析