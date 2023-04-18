《Dead Island 2》（死亡之島2）簡評：喪屍版Fallout 4 線上3人協力殺出洛杉磯｜經過多年開發之後，喪屍遊戲迷十分期待的大作《Dead Island 2》終於要在4月21日正式推出，《香港01》科技玩物頻道獲邀請參加遊戲優先試玩，以下為遊戲簡評。



＊＊＊以下評測以遊戲PS5版為準

畫面精美 喪屍遊戲中屬頂級

《Dead Island 2》在遊戲界中也算是個傳說，整個遊戲由初時公布到現時正式推出已有10年時間，相信其間的開發過程也經歷了不少風波。遊戲正式版以Unreal引擎開發，畫面質素相當好，無論是場景還是喪屍本身的製作質素都很有水準。

《Dead Island 2》

一般而言喪屍遊戲因為常有大量喪屍的場景、加上通常以合作遊玩方法為主，需要遷就效之下往往需要在畫質上妥協，但就多少會給人廉價的感覺；不過《Dead Island 2》就沒有這個問題，紮紮實實的有3A級大作畫面質素。

畫面血腥程度亦頗高，如果是因為喜歡看鮮血淋漓的畫面才玩喪屍遊戲的話，本作應該能滿足到你。

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第一身近戰遊戲 喪屍版Fallout到處探索搜刮解支線

《Dead Island 2》採用第一身視角，但有趣的是一般喪屍遊戲，尤其是第一身視點的作品都以射擊玩法為主，不過《Dead Island 2》就另辟蹊徑，以近戰玩法為主軸；當然遊戲中也有各種槍械和手榴彈等投擲物讓玩家使用，但大部份時間玩家都會用近戰武器來解決喪屍。

斬爆喪屍

遊戲的玩法可說是「介乎無雙割草和硬核求生之間」：遊戲設有資源系統，玩家需要收集各種材料來製作道具和強化武器的求生玩法；同時武器也有耐久度設計，使用一定時間後需要維修等。玩家也可以為武器製作各種強化配件，賦與其特殊能力，例如玩家可為武器加裝電擊配件，就可以在攻擊時令喪屍通電短暫暈眩。

電擊開山刀

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戰鬥的難度頗高，尤其是早期武器、技能未齊等級又低時，即使只是普通的喪屍也是幾下普攻就能將玩家打至瀕死，被兩三隻喪屍圍攻時已是險像橫生。幸好本作和以生存為主的喪屍遊戲不同，回復HP的手法比較多，在遊戲中也很容易找到回復HP的物品如能量棒、飲料等。而且當玩家有一定進度、等級和裝備都提升之後，（在面對精英敵人以外）戰鬥就會變得相對輕鬆一些。

在序章已差點Game Over的記者。

但另一方面，遊戲也十分鼓勵玩家在地圖中到處探索；遊戲主要分為6個大地區，每個地區都散布許多資源和支線任務。比起末日求生，《Dead Island 2》給記者的感覺更像一個資源管理+探索遊戲，玩家要因應自己的等級和裝備來衡量要不要前往某個地點、是要正面戰鬥還是盡量避開喪屍，同時盡量到處搜刮資源及殺喪屍升級；比較接近的感覺就是「喪屍版」《Fallout 4》吧。

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可以由豪宅打到去海灘

天賦系統打造個性喪屍殺手

玩家在遊戲開始時可從6個殺手之間選擇一個（選取後無法更換，想玩其他殺手只能另創新角色進行遊戲）；每個角色都有不同的數值及被動技能，如Jacob就有連續攻擊時提升傷害，以及低耐力時暴擊可額外提升威力及回復耐力。

封面主角Jacob

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另外遊戲也有技能系統，隨著進度玩家將可收集和解鎖不同天賦卡牌，裝備天賦卡牌後就可獲得技能；而玩家的卡牌欄位有限，當卡牌多了之後就需要取捨了。相對地玩家可按照自己所選角色的特性，再配搭不同天賦卡牌來打造獨一無二的角色。

一些天賦卡牌更可以讓玩家使用新招式動作，如飛身踢可讓玩家使用如同《吞食天地2》中關羽的飛踢，一口氣踢飛喪屍。

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線上模式合作殺出洛杉磯

對很多玩家來說打喪屍最重要就是可和朋友一齊玩，之所以那麼多人對《Left 4 Dead》樂此不疲很大程度也是因為協力遊戲有趣。而在《Dead Island 2》中也有線上協力模式，最多支援3人同時遊玩，玩家可和好友協力一齊殺出洛杉磯，也可以快速加入其他人的遊戲，又或是公開自己的世界來讓其他玩家快速加入等。當然遊戲並不強制玩家連線，所有內容都可以單機完成。

線上模式可選僅限好友，不怕被街客亂入。

不過要注意是遊戲並不支援跨平台線連，換言之主機玩家不能和電腦版玩家連線（但可以跨代線連，即PS4和PS5玩家可互連）。而玩家在連線模式中的所有進度都會在回到單人模式中繼承；但玩家無法偷步完成任務：連線模式的進度以玩家的主線任務進度為準，例如你目前打到第3章，而朋友已打到第5章了，那麼你就無法加入朋友的遊戲了；但已打到第5章的朋友則可加入到你的世界中幫你打進度。

協力打喪屍又是另一種樂趣。

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總結：喪屍遊戲迷必玩

《Dead Island 2》是一款製作水準上乘的喪屍遊戲；如果喜歡打喪屍、玩Left 4 Dead時又特別喜歡玩近戰武器的話，《Dead Island 2》就是你今期不可錯過的作品。



又或者如果朋友們都喜歡打喪屍，一齊買Game一齊打會令遊戲更加有趣；但如果只是自己一個玩，又不是特別喜歡打喪屍和第一身視角遊戲的話，畢竟今個4、5月大作很多，尤其是接下來就有《Star Wars Jedi》、《薩爾達傳說王國之淚》兩款大作，可以看看自己的預算和時間夠不夠玩。

