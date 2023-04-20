地平線西域禁地DLC《炙炎海岸》推出 玩前必知5件事 溢耀晶位置｜全球銷量突破1000萬隻的開放世界遊戲《地平線西域禁地》，其大型DLC「炙炎海岸」（之前網上一般稱作「燃燒海岸」）Burning Shores已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供玩前必知5件事及重要新道具「溢耀晶」入手位置一覽。



1. 平台限制

雖然《地平線西域禁地》分別有PS4和PS5版，但這個DLC「炙炎海岸」Burning Shores則是只設PS5版本，換言之PS4版玩家是沒法遊玩了。

「炙炎海岸」Burning Shores只設PS5版

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不過幸好遊戲支援將PS4版本的存檔轉移至PS5版繼續遊玩，換言之原PS4版玩家如果在今年升級買了PS5主機的話，可以將進度帶去遊戲PS5版然後再玩DLC炙炎海岸。而遊戲本體亦可由PS4版免費升級至PS5版本，除了購買DLC的價錢之外不須另外付費。至於存檔轉移的方法可參考官方教學：https://www.playstation.com/zh-hant-hk/support/games/horizon-forbidden-west-support/#import

2. DLC內容進入方法/條件

要遊玩「炙炎海岸」，玩家需要完成本篇主線最終章任務「孤注一擲」i.e.主線爆機，然後在購買及下載DLC之後，就會在遊戲中收到來自賽倫斯的通訊，然後跟遊戲指示進行即可進入DLC內容。

炙炎海岸

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炙炎海岸的起始任務建議等級為38級，而在過程中更會遇到等級40以上的強敵；如果是直衝爆機後就放置了遊戲、裝備和物資都不算太充足的玩家，建議先做足準備才開始挑戰DLC內容。

3. 遊戲時數

炙炎海岸將有全新的地圖（洛杉磯）讓玩家探索，地圖大小約為本篇的1/3~1/4左右；而遊戲時長方面，炙炎海岸主線任務內容大約有8~10個小時，如果全收集的話則有15~20小時左右，算是足料。

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4. DLC有咩新野玩

炙炎海岸除了承接本篇結局後續的全新故事之外及新地圖之外，亦有新武器、新防具、新技能、新線圈、新機械敵人及新的地圖探索/解謎玩法，雖然基本都是由本篇已有的玩法引申而來，但亦是內容豐富。另外在DLC中也能以全新的小艇來在地圖到處探索。

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5. 溢耀晶位置

溢耀晶（Brimshine）是DLC新加的收集資源，可用來在DLC地圖的據點「艦隊終末」中交換兌換新的傳說級武器和防具。溢耀晶在地圖上會發出淡淡黃光，也可以用Focus掃瞄定位，不算非常難找；但早點入手的話就可更快交換DLC的新傳說武器防具了。以下列出一些溢耀晶的入手位置：

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