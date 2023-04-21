FINAL FANTASY XVI FF16實體豪華、典藏版開放預購 超型火神公仔｜在稍早前播出的「State of Play」節目官方公開了《FINAL FANTASY XVI 》FF16的25分鐘實機遊戲畫面，相信玩家們早已急不及待想要玩到了。好消息是遊戲實體版已開始接受預購，預購實體版的玩家更可獲限量實體特典，有興趣的玩家要把握機會了。



《FINAL FANTASY XVI》FF16實體版即日起開放預購

香港PlayStation官方宣布，將於4月20日起開放《FINAL FANTASY XVI 》實體光碟版 （標準版、豪華版、典藏版）預購。凡預購遊戲實體版將可獲得實體特典「B5筆記本」一本；贈品數量有限送完即止。有興趣預購的玩家請與各特許經銷商（即坊間所謂「藍店」）查詢詳情。

萬眾期待的《FINAL FANTASY XVI 》

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按圖放大官方公布《FINAL FANTASY XVI 》實體光碟版照片：



《香港01》科技玩物頻道在早前亦有記者親身前往日本參加《FINAL FANTASY XVI》FF16試玩，並搶先得睹遊戲實體典藏版內容，以下為現場實物照片：

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另外遊戲數位版亦已開放預購，於PS Store預購FF16數位版將可獲得遊戲中道具配件「學者眼鏡」（遊戲內經驗值獲得量增加）；此外數位下載版亦包含預購特典及實體光碟版初回特典內含之遊戲內道具武器「英勇之心」及配件「貓妖幸運墜飾」（遊戲內貨幣獲得量增加），道具可於遊戲正式推出後下載。

各款預約特典可獲的道具

如想看更多關於《FINAL FANTASY XVI》FF16遊戲相關內容，可參看之前《香港01》科技玩物頻道的搶先試玩及遊戲製作人吉田直樹訪問，以及PlayStation最近播出的State of Play影片。

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