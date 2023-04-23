日本女職業電競選手失言被炎上後遭解僱 轉行直播一年後收入反增｜日本前職業電競女選手「たぬかな」在去年因為在直播中發表「身高170以下的男性沒有人權」（170cm以下の男は人権ない）等涉及歧視的言論，因而遭到炎上繼而被其所屬戰隊解僱；一年後的她不單沒有被炎上及解僱擊倒，反而比當年打戰隊時搵得更多。



因歧視發言遭戰隊開除 轉戰直播後收入不減反增

日本前職業電競女選手「たぬかな」在去年因為在直播中發表「身高170以下的男性沒有人權」（170cm以下の男は人権ない）等涉及歧視的言論，從而被「炎上」在日本鬧出不少風波；最終たぬかな被其所屬戰隊開除，連帶其祖母所經營的鯛魚燒店鋪亦受到影響繼而結業。

戰隊時代的たぬかな

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遭戰隊解僱之後たぬかな轉戰Twitch和YouTube直播，而她在最近4月14日的直播中就剖白，指當初「炎上」事件發生時她感到非常後悔，但現在回頭看的話，當時被炎上亦未嘗不是一件好事，亦表示在剛剛今個月的收入超過了當時作為戰隊成員的收入；不過就未有講出確實的收入數字。たぬかな亦寄望觀眾們不要那麼快看厭她、可以繼續支持。

https://www.youtube.com/watch?v=z6L8m2mW7Jc

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按圖放大たぬかな被解顧後轉戰直播主換造型照片：



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總結：適度炎上有需要

值得一提是在該直播中有觀眾留言「如果不適度地炎上的話沒有人會來看」，たぬかな隨即回應「有時也會這麼想」、「不如試著在直播說一些可能會被炎上的話吧」。細想之下其實不無道理，畢竟現今是資訊爆炸、自媒體盛行的年代，曝光率實在是太重要；被炎上也比默默無聞、完全無人認識要好太多。

在市場營銷中有所謂一句「Any exposure is good exposure」（任何曝光都是好的曝光）；香港藝人阮民安多年前亦曾在訪問中提過「有咩好唔好新聞丫，有新聞就係好新聞啦」；日本也在很久以前就有「炎上商法」一說，可見是有其道理。

たぬかなTwitch直播頻道現時有近5萬人追蹤，算是頗有規模。

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