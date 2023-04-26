崩壞：星穹鐵道首抽攻略 刷首抽方法 開局最強角色推薦｜由《原神》廠商米哈遊開發、全球玩家均極為期待的新作RPG手遊《崩壞：星穹鐵道》Honkai: Star Rail已於4月26日早上正式開服，以下為《香港01》科技玩物頻道手遊攻略，包括遊戲刷首抽方法及開局最強角色推薦。



首抽唔係無得刷但麻煩 更建議直接開始玩

《崩壞：星穹鐵道》並非完全不能刷首抽，但是遊戲並沒有遊客帳號；玩家必須要以任一方式登入遊戲（Hoyoverse、Apple ID、Game Center、Facebook、Twitter、Google等）後才可進行遊戲，而且遊戲也沒有快速刪除帳號的方法（需要等30天冷靜期）；換言之如果玩家想要在《崩壞：星穹鐵道》中刷首抽的話，就需要準備多個不同電郵和帳號、每刷完一次就用新的帳號來登入才行。

沒有遊客登入的《崩壞：星穹鐵道》

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另外《崩壞：星穹鐵道》雖然開服前預告了會送很多抽，但是大部份的抽蛋券都需要遊戲進度（主線等級）才能獲得；而且派的基本上都是普池抽蛋券（星軌道票），不能用來抽開服的限定池「希兒」。

崩壞系列的人氣角色「希兒」，在星穹鐵道以新造型再登場

要刷首抽的話，比較快的只有速刷一開始信箱派的20抽普池，大概25~30分鐘左右（對白全跳過）就能到達；或是再多打一點進度，打完序章的王可再有10~15抽，但總共就需要45分鐘左右。個人會建議與其花太多時間刷首抽，不如直接開局打進度累積資源比較實際；當然如果很想刷的話亦無不可，也可選擇折中的做法就是只刷信箱的頭20抽、抽到任何五星角色後開局。

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按圖放大《崩壞：星穹鐵道》刷首抽流程：



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《崩壞：星穹鐵道》開局最強角色推薦

開服時點可以抽到五星角色只有普池的7位五星角色「姬子」、「瓦爾特」、「布洛尼亞」、「傑帕德」、「克拉拉」、「彥卿」和「白露」，以及限池角色「希兒」。其實只要任意一星五星角色都足夠開局有餘，不過一般比較建議取布洛尼亞、姬子或白露。至於限池的希兒當然也是強勢角色，但是因為首抽能刷到的全都是普池券，刷首抽期間的石頭只夠限池幾抽，刷出希兒的機會相當低。

按圖放大《崩壞：星穹鐵道》開局最強角色推薦：



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另外也有一個方案是先開始玩遊戲、將石頭都存起來留將於稍後開放的限定角色池「景元」；據測試服玩家回報景元是最頂級的輸出角色，即使正式版中會被削弱還是會有很高強度。

景元

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