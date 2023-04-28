MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 模型香港在4月28日派貨了！不知會否成為FM 風靈高達後又一隻難買之作，即睇零件組裝、變形過程相片！



外觀未必人人喜｜構造技術仍然超強

MG 1/100 Zeta Gundam Ver.Ka 模型是設計師 KATOKI HAJIME 的「Ka版」白盒 MG 模型誕生20週年紀念作，雖被fans指責它雖然名叫Ka版，但風格卻傾向TV原版，失去Ver. Ka意義，但MG Z高達已經12年無新作，當中的分件、組裝、構造都是現時最頂尖水準，還是很值得期待。



MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 開箱｜零件組裝+變形過程完全睇 （gundam-base.net圖片）

MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 大部份外甲都有用under gate 隱藏式水口，分色分件細緻，基本上沒有甚麼大問題，無論是素組上墨線或簡單上色都沒有難度。不過最多人不喜歡的，是胸部比較「平」，而且加了一些像魚鰓的銀色天線，這組部件用了銀色料製作，而各關節內構就選用了Extra Finishing 的金屬油上色，賣相很是討好。

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MG 1/100 Z高達 Ver.Ka｜頭部完成圖 （gundam-base.net圖片）

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MG 1/100 Z高達 Ver.Ka｜頭部零件圖 （gundam-base.net圖片）

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MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 完成！

KATOKI HAJIME 曾經在BANDAI首度將Zeta高達MG模型化時，已經是當時的設定負責人，所以整部MG Z高達的線條都像《Gundam Sentinel》版Z-Plus，身體線條方正起角、手腳短而粗。而後來的2.0版反而沒有KATOKI參與，外觀較為修長，貼近SEED、00那種美型風格。而今次Ver. Ka 20周年版，KATOKI竟然放棄了自己本來的風格，以「返回原點」為口號，按照負責整合《Z高達》全片機體設定的藤田一己動畫拍攝公式設定畫，重新再打造第3款MG Zeta Gundam 模型。

MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 完成！ （gundam-base.net圖片）

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MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 開始變形了！

MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 變形是盡可能跟足原設定，斜角線條比較多，胸部扁平。看耐了會覺得比舊Ka版多一份懷舊味。構造方面BANDAI技術大進步，人型時可動幅度大，變型位置有極多的固定扣設計，變成戰機後不會「條條fing」。

MG 1/100 Z高達 Ver.Ka 變形過程01 （gundam-base.net圖片）

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MG 1/100 Z高達 Ver.Ka

售價：7,150日圓(約$420）

發售日：2023年4月29日

跟機有水印貼紙 （gundam-base.net圖片）

以上圖片來源：Gundam Base

18款MG Ver. Ka 模型回顧

KATOKI監修MG系列不止20年，今年是由MG白盒 RX-78-2 Ver.Ka 推出20週年。即睇20年來各款Ka版模型全紀錄（各種特別色不逐一收錄，故此或有遺漏）

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