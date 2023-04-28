中川翔子結婚｜日本「宅界女神」本身是位腐女子，精通動漫遊戲，也是聲優、歌手、Cosplayer，而且也是一位香港通，家族與成龍、甄子丹混熟，所以香港動漫迷對她特別有親切感。日本時間4月28日深夜，しょこたん突然宣布婚訊，將會下嫁一位同年齡的圈外男。



我，中川翔子，決定結婚了。

中川翔子在日本時間4月28日凌晨在Fan Club HP上發表公告，向一直最支持她的粉絲宣布：「雖然有點突然，但我有一個重要的報告要告訴大家，我，中川翔子，決定結婚了。」

中川翔子結婚了

網民推測中川未婚夫身份

雖然翔子僅透露對方年齡與自己相約，但磨擦力出眾的網民，已經從各種蛛絲馬跡估計到，兩人的相遇應該跟中川翔子一位「至親」離世有關！原來她的愛貓MEPO在2023年3月去世，一位靈魂伴侶的逝去，上天就安排了另一位前來伴在她左右，她表示：「很喜歡他愛護動物、為夢想而努力工作的性格特質」那很有可愛，對方有可能是獸醫，又或是兩人是在寵物醫院相識的。Anyway，中川表示為了回應MEPO的愛，自己也要活得更幸福。

中川翔子愛貓メポ在本年2月去世（IG@shoko55mmts）

宅界女神結束單身｜YouTube終極性感造型大回顧

中川翔子37歲終於結束單身生活，相信她的YouTube以後就不會再有樂而不淫但極度性感的內容了！現在就一起回帶，來一次宅界女神單身前終極性感照大回顧：比堅尼水著！超正身材1日200萬點擊

相隔100億年（誇張手法）的水著（中川翔子 YouTube）

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