甘雨強不強值不值得抽 原神3.6攻略 甘雨聖遺物武器組隊分析｜《原神》最新3.6版來到下半，蛋池亦將更新為5星角色「白述」及「甘雨」復刻，以下《香港01》科技玩物頻道提供甘雨全方位介紹及攻略，由角色特性、武器聖遺物選擇到組隊全部介紹，準備抽或是在猶豫要不要抽的旅行者們可作參考。



角色簡介：甘雨



甘雨是在《原神》1.2版本推出的5星冰屬性弓箭角色，在遊戲中的設定是璃月港的統治者「璃月七星」的秘書。甘雨是仙獸和人的混血，亦是仙人「留雲借風真君」的弟子及另一遊戲角色「申鶴」的師姐。

甘雨是《原神》中人氣最高的角色之一，黑絲、緊身衣和獸角加上上田麗奈甜美的聲線刺激了無數人的性癖，加上引人入勝的半人半仙設定，以及可愛有趣的角色性格及主線劇情中的活躍，使甘雨在原神玩家之間極受愛戴是許多人的老婆；即使自其初出已超過兩年仍然人氣不減，色圖及cosplay數量亦是所有原神角色之中數一數二的高。甘雨已然是原神的看板娘級人物，認知度之高即使沒有玩原神的人都可能會對甘雨這個角色有印象。

我婆甘雨美如畫...

另外是甘雨和「玉衡星」刻晴因為是同事、劇情中亦不乏互動的關係，經常被玩家湊成CP，暱稱「甘晴」、「Ganqing」等。

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甘雨強嗎 值得抽嗎



甘雨在1.2版本推出時是全遊戲最強的輸出角色（雖然也因為角色數量不多）；兩年多後的今日雖然因為無法冰凍的敵人增多、其他強力角色陸續推出之下令甘雨不像以前一人獨大，但仍然屬於一線強角，不論火力還是掛冰、作主C或是副C都非常優秀。甘雨還有一個優點是大世界體驗良好，霜華矢可輕鬆處理各種雜兵，打日任或是刷怪打素材都十分方便，配合具有聚怪能力的角色就更舒適。而不考慮強度的話當然一定要抽甘雨了，甘雨美如畫，大家的老婆。

3.6的甘雨蛋池

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甘雨武器相關



甘雨的專武「阿莫斯之弓」效果是跟據箭矢射出後、命中目標前的飛行時間來提升傷害的武器，箭矢飛行時間越長威力越高。雖然自甘雨推出以來的兩年間已出過其他不少五星武器，但阿莫斯之弓仍然是甘雨的最佳選擇，因為甘雨的二段蓄力攻擊「霜華綻發」也計入飛行時間，換言之即使是貼著敵人的面部來射擊，也最少能得到3層武器特效；當有一定距離時更可保證滿層即合共提升40+12=52%的重擊傷害。而且因為冰套聖遺物和雙冰共鳴本身能提供大量爆擊率加成，使得阿莫斯自帶的攻擊力%副屬能較好地發揮。

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阿莫斯對甘雨的提升相當大，只是阿莫斯之弓的特效基本上只有甘雨等少數以重擊（蓄力箭）為主要攻擊手段的角色才能發揮，泛用性低；加上最重要一點是阿莫斯之弓是普池也會出的武器（可能不少較早入坑的玩家都已經在普池抽到阿莫斯了），特意在武器池抽一把有機會在普池抽到的武器感覺不太化算。尤其是如果沒打算抽白述的話，就更加不建議投資今次的武器池了。除非你很捨得花費，一定要將阿莫斯交到甘雨手上...

阿莫斯之弓

如果沒有亦不打算抽阿莫斯，甘雨其他可用的五星武器有「若水」、「天空之翼」和「飛雷之弦震」；但如果只得一把若水時，還是建議優先給夜蘭使用。4星武器則可用「試作澹月」或「破魔之弓」；如果並不用甘雨站場、而是作副C或永凍隊主要用大絕來輸出的話，也可使用「濛雲之月」或高精的「絕弦」。而融化流的最佳選擇仍然是阿莫斯，沒有的話則可用任意副屬為爆擊率（例如紀行弓）或精通的弓。

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甘雨聖遺物相關



甘雨現時主要有站場、速切副C/永凍及融化等幾個流派；如果是站場或速切/永凍的話用冰套（冰風迷途的勇士），融化流則用「流浪大地的樂團」。主詞條則用攻擊、冰傷及爆傷（因為冰套、雙冰共鳴和甘雨自己的天賦已有大量爆擊率加成，不需再用爆擊頭），副詞條則是優先雙爆、次要攻擊、少量充能。但若是融化流，則可以用爆擊率頭以保證爆擊率（除非武器副屬或聖遺物副詞條中已有很多爆擊率）。

融化流用樂團套

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甘雨組隊相關



溫莫甘娜



由1.2版開始就存在的甘雨傳統配隊，這一隊可說是完美示範了原神的組隊美學，1+1可以遠大於2的有趣之處。這隊的重點除了甘雨本身的輸出能力之外，更重要是運用莫娜的Q技為敵人附加受到傷害提升60%的debuff；這個buff原本只維持5秒，但如果敵人處於凍結狀態之下，這個debuff的時間便不會倒數（但仍然發揮功效）。再配合溫迪的龍捲可令怪物長時間凍結，如此大為延就能令敵人在整個輸出期間都受到60%傷害增加，威力驚人。

而溫迪的龍捲又有強勁的聚怪效果，不單能令怪物聚在一起全部被霜華矢攻擊，亦令甘雨大絕的冰柱可同時命中複數敵人，輸出大大提高。

溫莫甘娜

基本循環是甘雨QE -> 溫迪EQ -> 莫娜EQ然後換回甘雨射霜華矢，到Q技都CD好之後就重覆，需要時以迪奧娜上盾/回血。溫莫甘娜隊的優點是火力很高同時輸出環境安逸，而且聚怪能力強面對複數敵人時非常方便；缺點是造價昂貴，溫迪和莫娜都無法以其他角色取代。而且最近越來越多無法被冰凍的敵人，對於無法冰凍的敵人溫莫甘娜隊的傷害會打一些折扣（莫娜大絕無法延長，冰套爆擊率加成減少等），還有就是冰屬隊伍的老問題無法處理冰史萊姆和冰深淵法師。

記者自己長期打深境螺旋的9至11層都是用溫莫甘娜，基本上一波就能收掉一層只需20秒。

迪奧娜並非核心隊員，主要提供雙冰共鳴及盾奶，可換成班尼特、鍾離或其他輔助角色，不過要注意沒有雙冰共鳴時會少了15%爆擊。如果很有自信不需要盾奶，也可將迪奧娜換成申鶴來進一步提高輸出，但這樣就會整隊都沒有盾和治療，操作上要十分小心，否則在深境螺旋被摸一下都會死掉。

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融甘（融化流甘雨）



同樣是自甘雨當年推出時就流傳的隊伍，原理是先利用可後台掛火的角色為敵人上火，然後以甘雨的霜華矢打融化反應。傳統是用班尼特＋香菱來掛火（再加一個上盾角色以保證能近距離輸出）；不過現在有了草神和迪希雅之後，就可運用草神和迪希雅的後台草和後台火來提供持續的燃燒反應，令甘雨可以一直有火元素來打融化，同時甘雨又可享受到草神的精通加成。

融甘（融化流甘雨）

融甘的手法也相對簡單，班尼特EQ->草神EQ->迪希雅E然後換甘雨出來射霜華矢就行了。畢業的融甘一箭可打出10萬以上的傷害，視覺效果出色。優點是靈活又沒有敵人無法凍結的問題；缺點是如果敵人比較活躍、常常跳出迪布雅火圈的範圍時融化就會不太穩定。另外是當然如果面對可以凍結的敵人時，傷害還是會比溫莫甘娜稍低。

一擊打出6位數的爽快感

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甘申萬鐘



所謂的3保1隊伍，靠申鶴的加攻、萬葉的元素增傷和鍾離的減抗來提升甘雨的火力；雖然強度高，但是隊伍造價高昂而且有純靠數字暴力的感覺，不太優雅。