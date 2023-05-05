連登仔數十大「10年前曾爆紅一時事物」 才驚覺這些東西已10歲｜10年本應是一段很長時間，但作為動漫迷經常會發生一個情況是「時間感錯亂」，一些感覺只是數年前出現的東西，一查之下才發現原來已是足足十年前。最近就有人在連登討論區發表相關帖文，引起熱烈討論。



連登熱議2013年爆紅事物 驚覺這些東西已是10年前

連登用戶「海狐狸」日前在連登討論區lihkg中發表帖文「嚴選十大10年前紅極一時嘅事物」，數出10件曾經在10年前即2013年期間曾在香港網上或現實上爆紅的事物。樓主並未就榜單劃定範圍，因此，但如果網齡或動漫遊戲年資有10年或以上，大概都會對有印象。

而除了樓主提出的各樣曾爆紅一時的集體回憶之外，網民也踴躍留言回應提出應入選的項目，其中更有網民打趣回應「嚴選十大海狐狸（即原文樓主）廢post」，笑指樓主經常發表無營養的文章。

https://lihkg.com/thread/3377300

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按圖放大連登熱議各樣10年前曾爆紅事物及小編點評：👇👇



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撰文之時樓主尚未給出自己心目中的第一名；不過小編認為可以加上當年紅極一時、由堺雅人主演的日劇《半澤直樹》。沒錯，「加倍奉還」和「跪下吧大和田」已經是十年前的劇集了...想當年堺雅人和大和田經常被做各種表情包。

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