伊莉討論區停止永久尊貴會員 稱「永久並非永恆」 網民怒轟是詐騙｜許多網站都需要登記會員才能使用其服務，一些為訂閱制需要付款才能使用如Netflix、Disney+等影片串流平台，另外也有不少免費網站會提供有更多權利的付費會員功能，如免廣告的YouTube Premium等。不過無論是網站還是實體商店，也有機會在買家用完會員之前更改政策或倒閉，今次的問題主角則是人氣網上論壇「伊莉討論區」。



伊莉討論區 「感謝大大無私的分享」

在差不多20年前、網際網路急速發展的年代，全球均流行「forum」論壇/討論區文化；在港台澳地區亦不例外，在當年有大量由香港及台灣人創辦的論壇、討論區獲得極大人氣，單是香港就有香港討論區、香港高登討論區、Uwants、2000FUN討論區、親子王國等等。當時幾乎只要是有上網的人都會上論壇，看新聞或是集中討論流行熱話或共同興趣。

現時論壇文化雖然已式微，但仍然有一些論壇活到現在仍然是高人流網民，如港人愛看的「連登討論區」lihkg便是其中之一。另一個活到現在的知名論壇便是「伊莉討論區」（eyny），由站長天晴（香港人男性）於2003年於香港創立，主要服務台港澳地區網民。Wikipedia記載網站會員超過500萬人，記者剛剛嘗試創立新帳號，發現會員編號（UID）已超過2千萬，若單以會員帳號數目計算就是超過2000萬會員了。

伊莉討論區主頁

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伊莉討論區以討論ACG內容為主，不過其更出名的地方是作為盜版資源的分享地點：會員們會在伊莉討論區分享包括電視動漫、漫畫、遊戲、音樂以及各種成人內容等不同資源，一般以bt種子形式或將檔案上傳至「網盤」再發布連結的方式分享。同時伊莉也有自己的影片平台「伊莉影片區」，不少會員熱衷於上傳成人動畫或AV影片，相信只是要在那個時代就開始上網的人，或多或少都會在伊莉下載過東西「看過片」。

在伊莉討論區中可找到大量盜版遊戲、影片、音樂等（伊莉討論區）

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在伊莉討論區的一些（尤其是和盜版資源相關的）版塊中，想觀看文章獲得下載連結都會扣除積分；而在伊莉影片區觀看成人影片或動畫也往往需要扣除積分。而積分可以透過在論坦中發表文章獲得，如果為分享資源的話則可獲多積分，以鼓勵會員們「互相分享」。而由於大部份帖子均需要會員留言回覆才能看到下載點，一句萬用回覆「感謝大大無私的分享」亦因而流行，亦變成了網路潮語之一。

如果不想自行上傳檔案或是懶得賺分，也可選擇「付錢做大爺」購買伊莉的付費會藉「尊貴會員」，獲得無限制下載檔案及觀看影片的權利；這亦是過去伊莉推出「永久尊貴會員」時許多人願意花錢購入的原因。

尊貴會員可享各種福利（伊莉討論區）

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伊莉討論區在2015年停止販售「永久尊貴會員」，只開放以3、6、12或24個月的方式進行訂閱；但當時亦曾承諾永久會員用戶可以繼續享有權限。物以罕為貴，當年永久會員停售的消息一出後永久會員瞬間升值，不少網友表示幸好自己早買了，網路也出現高價販售伊莉永久會員帳號的賣家。

然而在8年後的5月7日，伊莉站方卻突然宣布取消全部的「永久尊貴會員」資格：「由 2015年 至 2023年，在這八年裡，永久尊貴會員也盡情地享用了他們應得的服務和內容，若對比於2015年之後的有期限會籍價錢，永久尊貴會員付出的價錢和八年的收益性價比已經非常值得了」。

官方在公告中提到「雖然當初永久的意思可能像大家所想的一直到永遠不變，也是象徵很久很久沒有期限的意思，但每個計劃也有完結的時侯，而永久尊貴會員計劃也來到需要終結的時侯」，亦表示實際需要結束計劃的原因是因應物價上漲而令伺服器支出增多，同時因帳號被盜及多人共用帳號的情況也令成本大增，認為「永久尊貴會員」政策不再合乎時宜和情理，尤其是運行影片平台成本巨大，永久會員制無可避免需要淘汰，最後更直接拋出「伊莉保留一切條約和服務的最終詮釋權和修改權」

（伊莉討論區）

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此公告一出自然引起論壇會員「炎上」，直指其是詐欺行為，留言有「永久硬坳成八年 還說非常值得了」、「沒有在這麼早期就肯支持你們花錢購買的人,你們怎麼覺得你們能活到現在?」、「敢弄乾脆就一人一信檢舉到收站好了 你沒辦法永久我們幫你永久」「所以我們這些沒借帳號 沒有違規的永久會員該死摟？要處理就處理那些共用帳號多 IP 的人啊」、「這篇公告就像是一個大型詐騙現場，誰還敢支持你們?」、「取消可以啊，請把錢退回來吧」、「收一收走入歷史吧」等等。

大量用戶在官方停止永久會員的公告留言炮轟（伊莉討論區）

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不過說實在，於網站購買尊貴會員服務，就類似健身室購買會藉或在餅店購買餅卡一樣，你只能信任店方不會在你用完服務前結業；而所謂永久會員就算官方不更改政策，亦可以因為網站結束營業而無法繼續使用，因此今次伊莉的永久會員事件雖然較為難看，但也不失為網上消費的一個教材，警剔網民不要輕信所謂永久有效，購買會藉前需要衡量支出和風險。

另外是《香港01》科技玩物頻道並不鼓勵非法下載行為，市民應支持正版，共同維護知識產權。