高達模型新作｜日本靜岡模型展2023於5月10日起舉行，以擁有科幻模型最強IP「高達系列」的BANDAI展出大量新作，包括MGSD第二彈《鐵孤》高達巴巴托司，配合「高達元宇宙 Gundam Metaverse」推出的短篇動畫《高達創戰元宇宙 Build Metaverse》系列多款新高達模型等！即睇現場報告。



MGSD第二彈 高達巴巴托司

MG級細節的SD Q版高達系列MGSD繼Freedom Gundam後宣布第二彈《鐵血的孤兒》高達巴巴托司，因應原設定，新作有更多外露的裝甲，整條骨架細緻度不輸MG版。詳情將於6月公布／發售日未定

MGSD第二彈 高達巴巴托司（BANDAI HOBBY FB圖片）

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錦繡多味魚《高達創戰元宇宙 Build Metaverse》

Build Fighter / Build Diver 系列本來就以模型網絡對戰為主題，新一輯《高達創戰元宇宙 Build Metaverse》融合了BANDAI正在開發的大茶飯「高達元宇宙 Gundam Metaverse」，細節未知不過就公布了很多主角高達。它本身是Build系列10周年作，名正言順將多款舊機改一改再出新款，眼見已經有00 Sky、神木高達、STAR BUILD STRIKE GUNDAM改版、RE-RISE Core Gundam新裝甲。比較新鮮的有一款RX-78感很重的武士高達LAH GUNDAM，海報中還可見到疑似大波士的黑影，9成9是重高達Mk2 的魔改版。

《高達創戰元宇宙 Build Metaverse》海報（BANDAI HOBBY FB圖片）

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Max Factory近幾年活力十足，首先老闆Max Watanabe跟大胸模型YouTuber 東雲勁老友，繼續推出東雲人型模型SIDE:B 第2彈，同樣是兩個造型1盒2隻一發售日未定。同場還有很多新品，包括N年前經典特攝超人《電腦警察》、動畫《超音戰士》也有新作，喜歡砌裝甲女的，要留意插畫家TONY監修的監獄女僕模型。

東雲模型第2彈，同樣是兩個造型1盒2隻一發售日未定

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由千值練與Hobby Japan合辦的AMAKUNI品牌，將GGG始源勇者王製成組裝模型。這款賣3千幾蚊的完成品，早年已被大陸老翻廠模型化，今次官方反過來「抄橋」

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全場話題度最高之作！就是一對煎堆！先要將兩個半球體二合一，打磨、無縫、上色，之後再人手剪件、打磨、上色900粒芝麻，再逐粒點上去，你有沒有信心／興趣買對砌？

作為日本「模型之鄉」，靜岡因為有好山好樹好水，50年代起各大模型廠都在此縣成立（當時模型仍然是用木製），時至今日每年一度的靜岡模型展，都是日本最傳統、最老派的模型界活動，展出年內最新作品供批發零售和fans欣賞。