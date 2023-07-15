動漫電玩節｜請到日本女神級 Cosplayer 伊織萌 做嘉賓，但連登仔就嫌她拍拖已被私有化、變殘走樣；雖然記者不同意伊織萌、Enako已過時，但今次就推薦一位日本靚女Coser新血「つづく醬」給大家欣賞。



つづく～每日繼續上Twitter看她的性感照

以前的日劇、動畫，完場時總會見到「つづく」（続く）這3個日文字、代表「下回待續」；今次介紹的性感Cosplayer新人つづく（Tsuzuku），藝名包含「希望你每天也繼續回來看我」的心願。つづく醬似乎不太花心機經營IG、只有1萬追蹤者；相反轉到日本Coser圈主力平台Twitter，會發現由2016年出cos開始就用推特的つづく，如今已經有18萬人follower！

動漫節2023｜伊織萌來港被連登嫌老又肥、網友撐有肉地正過地雷妹

《無職轉生》＠TZK_continued 圖片

つづく Cosplay相集



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網民形容她：クリクリおめめ

網民就形容她是「クリクリおめめ」即是讚她眼大大水汪汪、身材也大大。雖沒公開三圍，但與163cm身高很匹配、拍照超美；更重要是眼神很滿攻擊性和挑逗性，跟姐姐級的伊織萌和甜美系的Enako是完全不同的風格，的確有一份令宅男每日回頭來看她的攝人魅力！つづく正處於搏上位時期，拍Cosplay外也有不少性感水著美圖，6月尾推出完個人寫真集，近期又登上漫畫雜誌《Young Dragon Age》、《Young Animal》封面，是日媒開始力捧的潛力股。

つづく 性感水著相集



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《Young Animal》圖片

@kuun_peili 圖片

圖片來源：つづくTwitter ＠tzk_continued

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