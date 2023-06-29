ACGHK 2023 香港動漫電玩節 2023 將於7月28日（五）至8月1日（二）於灣仔會展舉行，疫情終於完結、今年入場安排會有甚麼變化？Cosplayer還需要戴口罩嗎？



沒強制戴口罩｜Coser限露胸露腿指示已消失

今年隨著香港已取消口罩令，一般入場人士及Cosplayer都不用強制式戴口罩。另外，第23屆動漫節曾推出「限性感令」指引，Coser嚴禁露出胸下側及露腿，不過此規定去年飽受批評，記者在ACGHK 2023的官方指引中，已看不見相關條款圖文。（詳細以大會公布為準）👉想買動漫節ACGHK2023入場門票？：（01Space 購票連結）

今年Coser唔使再戴口罩喇！(鍾世傑 攝)

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舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

以下快閱卡方便快速了解動漫節2023，下方依有一般圖文，可按喜好點擊放大收看



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去年動漫節場內盛況（HK01相片）

去年Cosplay圖片回顧｜Cosplay相片全集7月30日Day 2

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👉動漫節2022八大事件｜限露令／超人迪迦／反智轉身｜回顧歷年趣事

舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）

伊織萌來場參加亞太區Cosplay 嘉年華

ACG主舞台其中一個重點活動「亞太區Cosplay 嘉年華」，今年有日本Cosplay天后伊織萌來場，另外還有台灣、法國、菲律賓以及我們香港的Cosplayer／Coser隊伍上台，咪錯過！8月1日（五）16:15至17:45大會舞台舉行



NIJISANJI EN VTuber 7.31來場

NIJISANJI EN VTuber組合Luxiem成員Mysta Rias將會喺7月31日下午1:45岀席香港動漫電玩節主舞台Live Panel！



👉動漫節｜高達模型王GBWC2022現場百多款Gunpla參賽作品相片全集

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