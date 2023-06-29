香港動漫節2023懶人包｜Cosplay自由行登記方法／附門票網購連結
ACGHK 2023 香港動漫電玩節 2023 將於7月28日（五）至8月1日（二）於灣仔會展舉行，疫情終於完結、今年入場安排會有甚麼變化？Cosplayer還需要戴口罩嗎？
沒強制戴口罩｜Coser限露胸露腿指示已消失
今年隨著香港已取消口罩令，一般入場人士及Cosplayer都不用強制式戴口罩。另外，第23屆動漫節曾推出「限性感令」指引，Coser嚴禁露出胸下側及露腿，不過此規定去年飽受批評，記者在ACGHK 2023的官方指引中，已看不見相關條款圖文。（詳細以大會公布為準）👉想買動漫節ACGHK2023入場門票？：（01Space 購票連結）
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舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）
以下快閱卡方便快速了解動漫節2023，下方依有一般圖文，可按喜好點擊放大收看
去年Cosplay圖片回顧｜Cosplay相片全集7月30日Day 2
👉動漫節2022八大事件｜限露令／超人迪迦／反智轉身｜回顧歷年趣事
舞台活動節目表將陸續更新（敬請留意）
伊織萌來場參加亞太區Cosplay 嘉年華
ACG主舞台其中一個重點活動「亞太區Cosplay 嘉年華」，今年有日本Cosplay天后伊織萌來場，另外還有台灣、法國、菲律賓以及我們香港的Cosplayer／Coser隊伍上台，咪錯過！8月1日（五）16:15至17:45大會舞台舉行
NIJISANJI EN VTuber 7.31來場
NIJISANJI EN VTuber組合Luxiem成員Mysta Rias將會喺7月31日下午1:45岀席香港動漫電玩節主舞台Live Panel！
👉動漫節｜高達模型王GBWC2022現場百多款Gunpla參賽作品相片全集
有用資料連結
香港動漫節2023各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/動漫節門券網上買飛：01空間連結動漫Cosplay自由行2023相關查詢WhatsApp連結 (只限文字訊息查詢，請勿致電)：LINK
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 展覽日期／地點｜幾時舉行?邊度舉行？
第二十四屆香港動漫電玩節 ／ACGHK2023 將於 2023年7月28日(五) 至 2023年8月1日(二) ，於灣仔香港會議展覽中心一號展覽館舉行，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 開放時間／開幾點
每日10am至晚上9pm（8月1日提早在晚上8pm 閉館），詳請可參考本文章
動漫Cosplay自由行2023 如何登記？
本年度Cosplay自由行規則有所更新，設有網上登記及即場登記兩種方法，詳請可參考本文章
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價幾錢？售票點／邊度買飛？
動漫節2023 ACGHK2023 門票／入場券售價為＄42港元／正於「01空間」預售中！（買飛連結在此）
Creative Paradise創天同人祭需要另外購票買？
已入場 ACGHK2023 的來賓，參觀CP創天同人祭及同人舞台演出不用另外買飛，詳請可參考本文章