《Starfield》星空上市懶人包｜早5日搶先遊玩方法 咁樣買平4舊水

撰文：林卓恆
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《Starfield》星空上市懶人包 早5日搶先遊玩方法 咁樣買平4舊水｜9月重量大作《Starfield》星空即將上市，《香港01》科技玩物頻道以下整理遊戲上市資訊懶人包，包括遊戲發售日、最早開Game時間、硬件規格要求等，方便大家第一時間進入無垠宇宙開始冒險。

《Starfield》星空9月6日上市 買豪華版早5日開Game

《星空》（Starfield）是由《上古卷軸》The Elder Scrolls、《異塵餘生》Fallout的Bethesda工作室開發的全新IP作品，亦是該社睽違25的新IP遊戲。

遊戲將於9月6日在PC、Steam及Xbox Series X/S平台上推出（注意《星空》目前沒有計劃登陸PS平台）；購買了《星空》高級版的玩家可提前在9月1日開始遊玩，換言之就是高級版今個星期五就有得玩，早了足足5日。

星空Starfield各地上市時間

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《星空》Starfield各版本上線、開載開放時間：

所有平台的《星空》數位本玩家現時已可進行遊戲預先下載。各平台《星空》數位標準版及實體標準版玩家將可於香港時間9月6日上午8時開始遊玩本作。而在各平台購買了數位或實體高級版、以及實體Constellation版（豪華典藏版）的玩家，則可提早5日在香港時間9月1日上午8時起開始遊玩

高級版或以上的玩家今個星期五早上就能開game。

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《星空》Starfield各版本內容差異

遊戲主要有分標準版、高版級、高級版升級及典藏的實體Constellation版；高級版會比標準版多一個「Shattered Space Story資料片」（發售時同步推出），遊戲中可用的Constellation造型包、《Starfield》數位美術圖集與原聲帶以及最重要的提前最多5天搶先體驗遊戲。

Game Pass中收錄的版本當然只是標準版，但是玩家也可以選擇另行付費升級：遊戲的「高級版升級」就是將標準版遊戲升級至高級版（不包括主遊戲），主要是為了Game Pass玩家而設。

比較特別的是有高級版升級（實體），在升級之外還包括SteelBook展示盒及 Constellation布章；但就只限有參與活動的零售商店處購買才能獲得。最後實體Constellation版也就是一般所謂的豪華典藏版，最大亮點是《Starfield》Chronomark手錶及收納盒。

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《星空》Starfield咁樣買平幾百 早5日開game

遊戲除了Xbox和PC版外還有Steam版，不過就要賣498港元，可以提早5日玩的高級版更是要715港元。不過可能聰明的你也已經發現，只要用一個方法就可平幾舊水：首先玩家需要訂閱PC Game Pass，然後再購買遊戲的「高級版升級」，便可以優惠價錢玩到遊戲的高級版提早5日開Game。

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PC Game Pass一個月都只是29港元，假設玩家需要3個月來玩《星空》，也只是87港元；加上高級版升級的249港元之後也只是336港元，比Steam的Premium版平了差不多4舊水；如果你可以一個月爆機的話更是只需278港元，比Steam的Premium版平了443港元。

買PC Game Pass再升級高級版平得多
買PC Game Pass再升級高級版平得多

《星空》Starfield遊戲內容：

《星空》是一款開放世界遊戲，在《Starfield》中玩家可打造屬於自己的角色、探索浩瀚無垠的宇宙，並且在探索星域的過程中編寫獨特的冒險故事；你會成為什麼樣的人物、在太空發現什麼事物，全取決於自己的在冒險過程中做出的選擇。遊戲內容包括：

主線劇情：自由客製化角色的外貌、背景和特質，展開一場獨一無二的星際之旅。劇情會受玩家的決定影響，玩家自己決定要成為怎樣的角色、有什麼樣的發展。

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豐富的探索內容：外太空的1000多顆行星，造訪繁華的都市、勘察危險據點、穿越荒野；邂逅不同角色並招募他們加入你的隊伍。在行星上建立基地進行開發，發掘、收集、打造，或是製作藥物、食物、裝備和武器等所需的資源；運用資源展開研究項目解鎖獨特製作配方。

+4

自行打造星艦：自行設計外觀、升級武器和護盾，指派船員為星艦帶來加成效果。玩家還可以親自駕駛星艦進行空戰及各種任務。

精細設計的戰鬥系統：遊戲內有種類豐富、可對應各種情況的武器及工具；不論是喜愛遠程步槍、雷射武器還是炸藥，每種武器皆可改裝以玩出不同遊戲風格。

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《星空》StarfieldPC版硬體需求

值得一提是官方特別標明應使用SSD來儲存遊戲，而且遊戲容量高達125GB；準備用PC來玩Starfield的話就要先清一清自己的SSD了。

最低規格：
作業系統： Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)
處理器： AMD Ryzen 5 2600X、Intel Core i7-6800K
記憶體： 16 GB RAM
顯示卡： AMD Radeon RX 5700、NVIDIA GeForce 1070 Ti
DirectX： Version 12
儲存空間： 125GB可用空間
額外備註： 需要SSD

建議規格：
作業系統： 具備更新的Windows 10/11
處理器： AMD Ryzen 5 3600X、Intel i5-10600K
記憶體： 16 GB RAM
顯示卡： AMD Radeon RX 6800 XT、NVIDIA GeForce RTX 2080
DirectX： Version 12
網路： 寬頻網路
儲存空間： 125 GB可用空間
額外備註： 需要SSD

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