Armored Core 6 機戰傭兵VI攻略快速刷錢方法 一小時怒刷250萬｜硬核機甲射擊遊戲《機戰傭兵VI 境界天火》Armored Core 6已正式推出，可能是因為開發的FromSoftware因為去年《Elden Ring》爆紅紅出圈，不少從未玩過機戰傭兵系列的玩家都抱著一試無妨的心態入坑；《香港01》科技玩物頻道以下提供《機戰傭兵VI》攻略，本文為遊戲快速刷錢方法，一小時可以刷到250萬輕鬆買武器買零件。



《機戰傭兵VI》度度都要錢 好在刷錢有方法

錢大概是《機戰傭兵》裡最重要的資源，買武器要錢，買新的零件要錢，機體的維修費和彈藥也要錢，尤其是機體零件相當貴要升級機體並不輕鬆。不過幸好完成任務獲得的報酬基本上必定比修理費和彈藥費等支出多，不用擔心會破產充其量就是存不到錢 / 存很慢。而遊戲在很早期就會開放一個可以快速刷錢的關卡，用力刷下去一小時可以刷到250萬，花個半到一小時刷錢就可買齊早中期的武器和零件慢慢砌了。

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這個快速刷錢關卡是「擊破測試AC」，只需要擊破一台特定AC即可完成任務，不到一分鐘就能打完一場獲得9萬5000元報酬；若玩家可以做到少開槍（節省彈藥費）主要以近戰攻擊輸出、以及接近無傷地擊敗目標的話（並不困難），就可將9萬500元報酬接近全數落袋。算上選擇關卡、等待回歸的時間當總共2分鐘，熟手之後一小時可刷到250萬以上。

刷錢買裝換零件

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按圖放大《機戰傭兵VI》快速刷錢方法 一小時怒刷250萬：



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《機戰傭兵VI》快速刷錢方法 一小時怒刷250萬：



1. 在重玩任務中選擇「擊破測試AC」任務，是非常早期的關卡很早就會開放；如果玩家有換過左手武器，記得換回一開始的脈衝刀刃進去

2. 進入關卡一開始L3向前衝即可見到任務目標

3. 見到目標之後衝過去L2->L2連斬兩刀即可造成大傷害+ACS Overload大硬直

4. 格鬥攻擊之後如果推進器仍有能量，可以按正方形取消硬直繼續攻擊，例如放放飛彈之類

5. 建議左肩武器可以帶盾，脈衝刀刃冷卻期間舉盾防禦＋閃避，減少傷害 = 更多的錢；帶散彈槍、手槍等近距離高火力武器就能打得更快

6. 到脈衝刀刃冷卻完後就再衝過去斬，重覆幾次就能過關

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